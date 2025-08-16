Pablo Rodríguez, talento joven para el Kazajoz
Sábado, 16 de agosto 2025, 15:28
Pablo Rodríguez Romo se ha convertido en el primer fichaje del Kazajoz-PetroGold-Extremadura para la próxima temporada. El ciclista canario ha demostrado ser uno de los corredores con mayor talento en las categorías inferiores. Fue campeón de España infantil hace dos años, cuarto clasificado en 2024 en su primer año como cadete y nuevamente campeón de España el pasado mes de junio.
