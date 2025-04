Natalia Fischer, fichaje estrella del Ecopilas

Una de las mejores corredoras del panorama internacional de ciclismo de montaña, Natalia Fischer Egusquiza, competirá en 2025 con el equipo Extremadura-Ecopilas. Malagueña, ... de Fuengirola, con 31 años recién cumplidos, Fischer ha sido dos veces campeona de Europa y cuatro de España de BTT Maratón y es el fichaje estrella del conjunto extremeño para afrontar la que será su primera temporada como equipo MTB UCI.

Natalia llegaba al mundo del mountain bike de larga distancia en 2017, cuando en Alhaurín de la Torre se adjudicaba su primer nacional precisamente por delante de dos corredoras 'ecopilas', Susana Alonso y Rocío Martín. El hecho de llegar al BTT de larga distancia viniendo del triatlón y del tenis le facilitó a la malagueña desarrollar una amplia carrera deportiva en la que se ha labrado un extenso palmarés al alcance de pocas ciclistas europeas.

Después llegarían el nacional logrado en Logrosán (Titán Villuercas 2018), doble medalla en 2019, XCM (Cazorla, plata) y XCO (Navarra, bronce) además de adjudicarse la Asturias BR y subcampeonato Andalucía BR; en 2020, año de lesiones se llevó Colina Triste. Uno de sus mejores años sería 2021, cuando logra su primer título europeo XCM (Suiza), otro campeonato de España (Lalín) y el bronce del Mundial disputado en Italia.

En 2022, otra gran temporada, repite entorchado europeo XCM en la República Checa y en sus varias incursiones en XCO logra un bronce en el nacional de Candeleda y gana en la prueba UCI de Baza, además de seguir sumando triunfos en larga distancia como la Clasica de Valdemorillo, Leyenda de Tartessos o Mediterranean Epic.

Extremadura ha sido territorio propicio para Natalia, ya que en 2023 lograba su cuarto título nacional en Jerez de los Caballeros, en el Maratón Templario, además de seguir ganando en pruebas XCO como Copa Costa Blanca, GP Valladolid y podios en Candeleda, Zaragoza o Superprestigio Ancín.

En su último año en activo, lograba la plata en el nacional XCM (Lalín) y ganaba el Iberoamericano MTB en Costa Rica. Logra muy buenos puestos en pruebas hors categorie como Absa Cape Epic (6ª), Andalucía Bike Race (5ª), Mediterranean Epic (7ª) o Costa Blanca BR (7ª) y logra su único triunfo hasta ahora en su incursión en la Picota Bike Race formando pareja con María Reyes Murillo, la que desde será compañera oficial en un remodelado Extremadura-Ecopilas.

El fichaje de Natalia Fischer por el equipo Extremadura-Ecopilas ha sido relativamente fácil: «Me he encontrado a un equipo donde me he sentido muy arropada, dentro de un ambiente casi familiar. Es un buen grupo humano del que ya conocía a algunos de ellos», afirma la nueva corredora del Ecopilas.

El hecho de que su anterior equipo, Scott-Cala Bandida, capitaneado por Sergio Mantecón, en el que también coinciden importantes patrocinadores como es el caso de la firma extremeña Transfrigo Moyano, no saque su proyecto en 2025 y sobre todo la buena sintonía entre ambos clubes, lo ha hecho todo más fácil. Tanto es así que Fischer formaba pareja deportiva durante la pasada edición de la Picota Bike Race con María Reyes Murillo, con victoria parcial y general para ambas, cada una con sus respectivos colores en una prueba que al disputarse en pareja permite estas alianzas para la ocasión. Ahí comenzó a gestarse su fichaje.

Sobre la que será su nueva compañera de equipo, Fischer comenta de la ciclista de Quintana de la Serena que «es una chica encantadora con la que me he sentido muy cómoda compitiendo, cuestión muy importante a la hora de correr al más alto nivel. La veo con muchas ganas y a favor tiene la edad, es muy joven y ya lleva unos años de experiencia pero sobre todo tiene muchos años por delante para hacer cosas importantes en el mundo del BTT, con un equipo de su tierra que la está apoyando en todo lo que se puede hacer con una corredora. Si yo puedo ayudarle a crecer deportivamente y entre las dos podemos lograr buenos resultados para Extremadura-Ecopilas,habremos cumplido varios de los objetivos que nos hemos propuesto todas las personas que estamos en este proyecto», sentencia Fischer.

En cuanto a los objetivos de la inminente temporada comenzará pronto para Fischer y Murillo, a finales de enero en tierras onubenses, La Leyenda de Tartessos (del 30 de enero al 2 de febrero), al que le seguirán Mediterranean Epic (6 al 9 de febrero), Andalucía Bike Race (del 24 de febrero al 3 de marzo), Colina Triste (entre el 24 y 27 de julio), todas ellas pruebas del calendario mundial UCI, además de las que Natalia Fischer espera estar en pruebas de Copa de España XCM, Campeonato de España XCM (León), Europa (Italia) y Mundial (Suiza).