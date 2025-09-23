HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
José Antonio Sánchez en el podio como subcampeón de España master 30. KAZAJOZ TEAM
Ciclismo

José Antonio Sánchez y Alberto Álvarez dan dos medallas al Kazajoz en el Campeonato de España

El equipo paense consigue una plata y un bronce en los Nacionales master de Soria

R. H.

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:26

El Kazajoz PetroGold BikeOcasion viajó a la provincia de Soria para disputar el Campeonato de España Master, firmando un fin de semana para el recuerdo. Más allá de los dos magníficos resultados obtenidos, quedó patente la madurez y solidez que el proyecto ha ido alcanzando con el tiempo.

La primera gran noticia llegó en la contrarreloj individual (CRI), donde, tras meses de trabajo específico, el especialista Alberto Álvarez logró un valioso bronce en Master 40. Esta medalla supone un hito: la primera del equipo en esta disciplina.

En la categoría Master 30, donde el extremeño José Antonio Sánchez defendía el título, no faltó la emoción de principio a fin. Con tan solo tres corredores, el equipo se mostró muy combativo y supo jugar bien sus cartas.

Javier Torres lo intentó desde lejos, siendo alcanzado a tan solo tres kilómetros de la meta, mientras que José Antonio Sánchez se quedó muy cerca de revalidar su histórico título conseguido el año pasado en Albacete y tener que conformarse con una plata.

En el resto de mangas, tanto en Master 40 como en Master 50, el equipo también tuvo opciones hasta los metros finales. Sin embargo, la falta de un hombre rápido impidió obtener un mejor resultado en los esprints. En Master 40, Alberto Álvarez logró una meritoria quinta posición desde la escapada, y en M50, Francisco Blázquez se quedó a las puertas del top 10, finalizando en undécima posición dentro del grupo de favoritos.

Carrera máster femenina, la gran novedad

Este año, el Campeonato de España Master presentó una gran novedad: por primera vez, las categorías femeninas contaban con su propia carrera. A la histórica cita no quiso faltar la cacereña Marina Preciados, reciente campeona del mundo de Duatlón Cross. Aunque debutante y aún novata en esta modalidad, logró finalizar dentro del top 10 de su categoría. La extremeña Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro) conseguía un bronce en la contrarreloj Master 30B.

Balance final

Una plata, un bronce y, sobre todo, la confirmación de que el proyecto sigue creciendo y consolidándose en la categoría master. En estos quintos campeonatos de su trayectoria, el equipo ha conseguido tantas medallas como en los primeros cuatro años juntos. Para hacer un sobresaliente balance de cuatro medallas en cinco años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  3. 3 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  4. 4 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  7. 7 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  8. 8 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial
  9. 9 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  10. 10 Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy José Antonio Sánchez y Alberto Álvarez dan dos medallas al Kazajoz en el Campeonato de España

José Antonio Sánchez y Alberto Álvarez dan dos medallas al Kazajoz en el Campeonato de España