José Antonio Sánchez y Alberto Álvarez dan dos medallas al Kazajoz en el Campeonato de España

R. H. Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 13:26

El Kazajoz PetroGold BikeOcasion viajó a la provincia de Soria para disputar el Campeonato de España Master, firmando un fin de semana para el recuerdo. Más allá de los dos magníficos resultados obtenidos, quedó patente la madurez y solidez que el proyecto ha ido alcanzando con el tiempo.

La primera gran noticia llegó en la contrarreloj individual (CRI), donde, tras meses de trabajo específico, el especialista Alberto Álvarez logró un valioso bronce en Master 40. Esta medalla supone un hito: la primera del equipo en esta disciplina.

En la categoría Master 30, donde el extremeño José Antonio Sánchez defendía el título, no faltó la emoción de principio a fin. Con tan solo tres corredores, el equipo se mostró muy combativo y supo jugar bien sus cartas.

Javier Torres lo intentó desde lejos, siendo alcanzado a tan solo tres kilómetros de la meta, mientras que José Antonio Sánchez se quedó muy cerca de revalidar su histórico título conseguido el año pasado en Albacete y tener que conformarse con una plata.

En el resto de mangas, tanto en Master 40 como en Master 50, el equipo también tuvo opciones hasta los metros finales. Sin embargo, la falta de un hombre rápido impidió obtener un mejor resultado en los esprints. En Master 40, Alberto Álvarez logró una meritoria quinta posición desde la escapada, y en M50, Francisco Blázquez se quedó a las puertas del top 10, finalizando en undécima posición dentro del grupo de favoritos.

Carrera máster femenina, la gran novedad

Este año, el Campeonato de España Master presentó una gran novedad: por primera vez, las categorías femeninas contaban con su propia carrera. A la histórica cita no quiso faltar la cacereña Marina Preciados, reciente campeona del mundo de Duatlón Cross. Aunque debutante y aún novata en esta modalidad, logró finalizar dentro del top 10 de su categoría. La extremeña Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro) conseguía un bronce en la contrarreloj Master 30B.

Balance final

Una plata, un bronce y, sobre todo, la confirmación de que el proyecto sigue creciendo y consolidándose en la categoría master. En estos quintos campeonatos de su trayectoria, el equipo ha conseguido tantas medallas como en los primeros cuatro años juntos. Para hacer un sobresaliente balance de cuatro medallas en cinco años.

