Javier Sánchez Cidoncha brilla más que nadie en los Mundiales de Policías y Bomberos

Javier Sánchez Cidoncha se ha erigido en el gran coleccionista de medallas tras rubricar con un repóquer su participación en los que Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2025 celebrados en Birmingham (Estados Unidos). En total ha acaparado cinco metales, dos de oros y tres de platas. Toda una gesta para este policía local de profesión que le ha convertido en el único corredor de todos los participantes en subir tantas veces al podio.

La quinta presea llegaba el viernes en la última modalidad disputada de cronoescalada, poniendo así un inmejorable el broche final a una experiencia «muy gratificante, ha sido un orgullo llevar el nombre de Extremadura y de la Policía Local fuera de nuestras fronteras», relataba el ciclista y agente de policía local en Olivenza tras su paso por meta. «Pensaba que los corredores asiáticos me lo iban a poner más difícil, pero me he sentido muy bien de forma durante toda la competición».

Javier Sánchez Cidoncha tenía altas expectativas en este viaje, y las ha superado con creces, tanto a nivel personal como en la organización de los propios Mundiales. «El ambiente en estos juegos ha sido espectacular, la organización ha puesto todo para que sean únicos, desde celebración del Critérium en un circuito de Nascar, una contrareloj en un parque natural o la prueba en ruta en un circuito de velocidad. Ha sido increíble», expresaba emocionado el corredor dombenitense del Tany Nature.

Medallero único en los Mundiales

Javier Sánchez Cidoncha compitió en las cinc pruebas de las que consta la modalidad de ciclismo, subiendo en todas ellas al podio. El sábado debutaba con una plata en sprint, el martes repetía metal en cronoescalada, el miércoles y jueves volvía a subirse a la bici para llevarse sendos oros en la contrarreloj individual y la prueba en ruta, respectivamente, y cerraba el ciclo el viernes con su última plata en cronoescalada. Un resultado que le permite soñar de nuevo con los próximos Juegos Mundiales que se celebrarán dentro de dos años en la ciudad australiana de Perth.

