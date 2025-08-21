Irene García, segundo fichaje del Kazajoz

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Kazajoz-PetroGold-Extremadura anunció este miércoles su segundo fichaje para la próxima temporada: la malagueña Irene García, una de las corredoras con mayor proyección en el panorama nacional, que ya ha demostrado su capacidad para destacar en múltiples modalidades, además del XCO, la disciplina reina del MTB. García cuenta con un palmarés notable a pesar de su juventud: campeona de España en 2022, actual subcampeona nacional de XCO, campeona de España de duatlón cross, bronce en el Campeonato de España de descenso, además de varias victorias en ciclocross, donde ha defendido los colores de la selección española en diferentes ocasiones. También es habitual en las convocatorias del combinado nacional de XCO.