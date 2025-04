El Giro desempolva los grandes puertos

El calvario de Marino Lejarreta en la Marmolada

En el inicio de la subida a la Marmolada, el desfiladero de Sottoguda separa un paisaje de postal tirolesa de la mole de piedra y hielo que aguarda. Comienza el 'cementerio de los campeones'. Marino Lejarreta no olvida esa recta vertical, Malga Ciapela. Interminable. «Ahí reventé. No podía con mi alma. Sientes el peso del fracaso y no tienes fuerzas para ponerte de pie. El fracaso te va aplastando cada vez más. Solo ves el manillar. Cierras los ojos y sigues aguantando. Llega un momento en el que parece que llevas toda la vida en ese sufrimiento y que no se va a acabar nunca», relató en el libro 'Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey'.