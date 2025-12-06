El Cacereño busca en el exilio de El Cuartillo romper su mala racha

Redacción BADAJOZ. Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino cambia este sábado su escenario habitual de Pinilla por El Cuartillo y espera que este traslado sirva para romper su mala racha. El equipo de Ernesto Sánchez recibe al Betis (16.00 horas) en un exilio obligado por las obras en los campos federativos Manolo Sánchez con el objetivo de poner fin a seis jornadas sin ganar y quitarse de esa ansiedad que le está generando este arranque a jugar en Pinilla donde solo ha logrado una victoria en cinco encuentros. «Quizás ese cambio nos pueda beneficiar para potenciar lo que estamos haciendo bien y quitarnos un poquito esa presión de que en casa estábamos siendo demasiado vulnerables», sostiene el técnico.

Ernesto Sánchez es consciente que la mala dinámica y la situación en la que llegan al partido deja a su equipo sin margen de error. «El partido es una final», subraya categórico. Y así se lo ha hecho ver en estas dos semanas que ha tenido para preparar el partido por el parón de selecciones. «Confío en las jugadoras y van a mostrar su mejor vesión. Ojalá poder neutralizar a uno de los equipos que mejor juega».

Cacereño y Betis afrontan la cita igual de necesitados con los mismos puntos en la parte baja de la clasificación. «Aunque la racha sea mala el equipo está trabajando bien y haciendo cosas para merecer más de lo que tiene», lamenta el preparador verdiblanco.