HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
1ª RFEF FEMENINIA

El Cacereño busca en el exilio de El Cuartillo romper su mala racha

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Cacereño Femenino cambia este sábado su escenario habitual de Pinilla por El Cuartillo y espera que este traslado sirva para romper su mala racha. El equipo de Ernesto Sánchez recibe al Betis (16.00 horas) en un exilio obligado por las obras en los campos federativos Manolo Sánchez con el objetivo de poner fin a seis jornadas sin ganar y quitarse de esa ansiedad que le está generando este arranque a jugar en Pinilla donde solo ha logrado una victoria en cinco encuentros. «Quizás ese cambio nos pueda beneficiar para potenciar lo que estamos haciendo bien y quitarnos un poquito esa presión de que en casa estábamos siendo demasiado vulnerables», sostiene el técnico.

Ernesto Sánchez es consciente que la mala dinámica y la situación en la que llegan al partido deja a su equipo sin margen de error. «El partido es una final», subraya categórico. Y así se lo ha hecho ver en estas dos semanas que ha tenido para preparar el partido por el parón de selecciones. «Confío en las jugadoras y van a mostrar su mejor vesión. Ojalá poder neutralizar a uno de los equipos que mejor juega».

Cacereño y Betis afrontan la cita igual de necesitados con los mismos puntos en la parte baja de la clasificación. «Aunque la racha sea mala el equipo está trabajando bien y haciendo cosas para merecer más de lo que tiene», lamenta el preparador verdiblanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  5. 5

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9

    Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina
  10. 10 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño busca en el exilio de El Cuartillo romper su mala racha