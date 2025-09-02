El Vítaly La Mar BCB inicia la pretemporada en Las Palmeras

El Vítaly La Mar BCB ha comenzado los entrenamientos en Las Palmeras debido a las obras de remodelación de la pista de La Granadilla.

El Vítaly La Mar BCB inició este martes su preparación para la temporada 2025-26 en el Pabellón Las Palmeras. Una primera sesión marcada por la mezcla de caras nuevas y jugadores ya conocidos, que sirvió como punto de partida de un curso ilusionante para el club.

Con la plantilla prácticamente al completo, a falta de la incorporación en los próximos días de Jake Wojcik, el equipo se puso a las órdenes de Pablo Cuevas, mientras que la preparación física corrió a cargo de Jorge Liaño. La jornada consistió en una primera toma de contacto con el grupo, presentaciones oficiales del cuerpo técnico, evaluaciones físicas y ejercicios de adaptación al trabajo.

El Vítaly La Mar BCB entrenará de forma provisional en Las Palmeras, mientras concluyen las obras de remodelación del Pabellón La Granadilla, cuya reapertura está prevista para inicios de octubre.

El equipo pacense se estrenará en la Copa Extremadura, que se celebrará los días 13 o 14 de septiembre frente a un rival de Tercera FEB de la provincia de Badajoz (CBA o Mérida). Por su parte, el inicio oficial de la liga está programado para el sábado 4 de octubre, cuando el equipo pacense recibirá en casa al Sagrado Cáceres.

Campaña de abonos

La entidad pacense reanudó la venta de abonos simpatizantes con dos puntos de ventas. Se mantiene la taquilla de La Granadilla con horario de mañana y tarde de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas y se amplía otro punto de venta en el centro de la ciudad en la puerta de El Corte Inglés (calle Enrique Segura Otaño) de lunes a sábado de 11.00 a 13.30 horas.

