El Vítaly La Mar BCB conquista la Copa de Extremadaura

Sábado, 27 de septiembre 2025

El Vítaly La Mar BCBadajoz se proclamó campeón de la Copa de Extremadura tras imponerse al San Antonio Cáceres por 73-86 en una emocionante final marcada por la igualdad durante buena parte del encuentro. Aunque los parciales reflejaron un choque competido, el conjunto pacense logró imponer su ritmo en la segunda mitad y sentenciar el duelo en los minutos finales.

El primer cuarto fue un adelanto de la intensidad que marcaría el choque, con alternancia en el marcador y mucho acierto ofensivo por ambos lados (28-30). En el segundo parcial, el guion se mantuvo con un intercambio de canastas constante (20-21), dejando al descanso un ajustado 48-51.

Fue tras el paso por vestuarios cuando Vítaly La Mar BCBadajoz comenzó a inclinar la balanza a su favor. Con una defensa más sólida y mejor circulación ofensiva, se impusieron claramente en el tercer cuarto, dejando al San Antonio sin fluidez en ataque. En el último periodo, los pacenses supieron administrar la ventaja y cerraron el partido con autoridad para un resultado final de 73-86.

En cuanto a las estadísticas, San Antonio Cáceres firmó un 45% en tiros de campo, destacando su 64% en lanzamientos de dos puntos, pero con un bajo acierto desde el triple (26%). El equipo cacereño capturó 34 rebotes, repartió 14 asistencias, recuperó 6 balones, colocó 2 tapones, cometió 15 pérdidas y recibió 28 faltas.

Por su parte, Vítaly La Mar BCBadajoz no destacó por su acierto en tiros de dos (43%), pero compensó con un sólido 39% en triples y un notable 80% en tiros libres. Igualaron en rebotes (34), repartieron más asistencias (19), y cometieron menos pérdidas (10), además de mostrar una defensa más efectiva con 8 recuperaciones y solo 20 faltas.

El MVP fue Jonatao Ndjungu, jugador del San Antonio, con 20 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración. Mientras que en el BCB destacó David Mejía con 16 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración.

Con este título, Vítaly La Mar BCB reafirma su buen momento de forma de cara al inicio liguero.