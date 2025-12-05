El Vítaly La Mar BCB, Bosco y San Antonio defienden su coliderato

El Vítaly La Mar BCB, San Antonio y Bosco Mérida defienden su coliderato en una jornada en la que los pacenses reciben al San Fernando ( ... 19.00 horas), los emeritense al Peñarroya (18.00 horas) y los cacereños viajan a Coria del Río (18.30 horas). Por su parte, el CBA Spain visita Aljaraque (19.30 horas) y para el domingo quedaría el derbi Lithium Iberian Sagrado-Hache Publicidad Moraleja (18.00 horas).

Llega la hora de la verdad para el Vítaly La Mar BCB, que regresa a su pabellón dispuesto a brindar otra alegría a su afición. El equipo dirigido por Pablo Cuevas ha ganado todos sus partidos como local y tratará de prolongar esa dinámica positiva.

Enfrente tendrá al San Fernando, que llega con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas ante Dos Hermanas y Aljaraque. Pablo Cuevas cuenta con todos sus efectivos disponible, ya con Álex Young integrado plenamente tras superar su lesión. El equipo pacense, que alcanzó el liderato la pasada jornada, buscará reafirmarse en lo más alto con un nuevo golpe de autoridad.

Acciones sociales

El Vítaly La Mar BCB continúa reforzando su compromiso social con varias iniciativas. Jugadores y cuerpo técnico han visitado esta semana los centros educativos de El Tomillar, Juventud y Luis de Morales para promover los valores del deporte y acercar el baloncesto a los más pequeños de la ciudad. El club pacense ha aprovechado esta jornada de acercamiento para entregar invitaciones para los alumnos y descuentos para sus familias.

Además, con el propósito de incentivar la asistencia al pabellón, el Vítaly La Mar BCB permitirá a sus abonados acudir con un acompañante totalmente gratis. Durante el partido se mantendrán servicios y actividades habituales para mejorar la experiencia del público: ludoteca, bailarinas, regalos para la grada y espectáculo a cargo del 'speaker' del club.