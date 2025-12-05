HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Pablo Cuevas, técnico del Vítaly La Mar BCB, da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. JOAQUÍN CUADRADO
Tercera FEB

El Vítaly La Mar BCB, Bosco y San Antonio defienden su coliderato

Los pacenses y emeritenses reciben al San Fernando y Peñarroya, mientras que los cacereños visitan al Sevilla Ática Coria

R. H.

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:50

Comenta

El Vítaly La Mar BCB, San Antonio y Bosco Mérida defienden su coliderato en una jornada en la que los pacenses reciben al San Fernando ( ... 19.00 horas), los emeritense al Peñarroya (18.00 horas) y los cacereños viajan a Coria del Río (18.30 horas). Por su parte, el CBA Spain visita Aljaraque (19.30 horas) y para el domingo quedaría el derbi Lithium Iberian Sagrado-Hache Publicidad Moraleja (18.00 horas).

