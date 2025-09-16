HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO

Triunfos del BCB y del San Antonio en la Copa

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

En el primer partido de la Copa de Extremadura, el San Antonio Cáceres impuso su jerarquía desde el salto inicial para firmar un sólido triunfo a domicilio frente al Hache Publicidad Moraleja por 79-99. Por su parte, el Vítaly La Mar BCB se impuso con autoridad a CBA Spain por 59-46, en un partido marcado por la intensidad defensiva, la cual se vio reflejada en las 16 recuperaciones de todo el equipo local.

