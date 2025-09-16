Triunfos del BCB y del San Antonio en la Copa
Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00
En el primer partido de la Copa de Extremadura, el San Antonio Cáceres impuso su jerarquía desde el salto inicial para firmar un sólido triunfo a domicilio frente al Hache Publicidad Moraleja por 79-99. Por su parte, el Vítaly La Mar BCB se impuso con autoridad a CBA Spain por 59-46, en un partido marcado por la intensidad defensiva, la cual se vio reflejada en las 16 recuperaciones de todo el equipo local.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.