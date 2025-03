Una sólida primera mitad permite al Cáceres reafirmar su liderato a costa de La Salud Archena

El Cáceres cimentó su segundo triunfo consecutivo, el quinto en los seis compromisos ligueros más recientes, en la primera mitad gracias, en gran parte, a ... la efectividad con los lanzamientos triples ante un Archena negado en el lanzamiento durante todo el partido. Kalinicenko, Sá y Alvarado fueron los más destacados de un coral conjunto cacereño en el que todos sus jugadores lograron anotar. Con la victoria, el elenco de Adrià Alonso afianza su liderato, puesto que concede el ascenso directo, en una conferencia oeste en la que tan solamente el Biele ISB parece aguantarle el pulso.

Los lanzamientos desde la línea de 6,75 de Black y Kalinicenko, junto con la solidez en el juego interior del pívot lisboeta Sá, contrarrestaron la gran puesta en escena del cuadro archenero, que tuvo en Toledo y Montero a sus principales argumentos ofensivos (10-8). Un parcial de 0-5, liderado por Hurtado y Mendiola, volteó el marcador. Sin embargo, el conjunto cacereño no tardó en reaccionar con un 9-0, protagonizado por Alvarado y Adekoya, que permitió al conjunto de Adrià Alonso recuperar la iniciativa en el marcador. Dos tiros libres de Gatell y un enceste de Dani Rodríguez en el tramo final del primer acto propiciaron que el equipo verdinegro mantuviese una pequeña renta en el tanteador (23-19).

La intensidad defensiva del Cáceres subió enteros en el arranque del segundo periodo. Un mate de Gatell y dos lanzamientos desde la línea de personales de Dani Rodríguez estiraron la ventaja del equipo cacereño y forzaron a Pedro Hermógenes a parar el encuentro. Tras el tiempo muerto, Mendiola y Montero, sexto máximo anotador de la conferencia oeste de Segunda FEB con 14,9 puntos de promedio, trataron de minimizar diferencias. No obstante, el acierto desde el perímetro de Dani Rodríguez y, sobre todo, de un inspirado Kalinicenko aumentaron la renta por encima de la decena de puntos (36-25). A pesar de los intentos de Lafuente y Tendero por meter en el partido al Archena antes del descanso, Arribas y Salas sostuvieron una distancia considerable en el marcador (46-35).

Cáceres Patrimonio de la Humanidad Alvarado (11), Black (6), Kalinicenko (13), Adekoya (7) y Sá (11) -quinteto inicial-, Sierra (5), Pedro García (2), Gatell (6), Salas (3), Dani Rodríguez (7) y Arribas (3). 74 - 64 La Salud Archena Lafuente (10), Montero (9), Tendero (4), Toledo (11) y Mendiola (12) -quinteto inicial-, Hurtado (8), Strikker (5), Hernández (1), Ferragut (4), Ignacio Martínez y Flores. Parciales: 23-19, 23-16 (46-35), 16-16 (62-51), 12-13 (74-64).

Árbitras: Aguilera Mellado y Fernández García (Colegio extremeño).

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 600 espectadores.

El Cáceres comenzó la segunda mitad más fallón de cara al aro que en los dos primeros actos, en los que firmó un excelso 8 de 24 en lanzamientos de tres tantos. Pese a todo, la escuadra verdinegra no tardó en carburar y Adekoya y Sá apuntalaron un 7-0 que situó una ventaja significativa en el resultado (53-37). Sendas canastas de Toledo y Lafuente amagaron con la remontada de la formación murciana, pero el equipo cacereño no titubeó y tanto Sá como Kalinicenko volvieron a frenar el ímpetu visitante. Alvarado y Black buscaron encarrilar el triunfo en el tramo final del tercer cuarto. No obstante, la calidad individual de Montero y el ímpetu de Ferragut lo impidieron (62-51).

Ambas escuadras estuvieron imprecisas en los primeros compases del último cuarto. Una canasta de Gatell en respuesta a otra de Ferragut aportó los únicos puntos en los tres primeros minutos del cuarto acto. Lafuente y Toledo metieron el miedo en el cuerpo de la afición verdinegra tras minimizar la diferencia hasta los siete tantos (66-59). Sin embargo, tras un tiempo muerto de Adrià Alonso, un lanzamiento desde fuera del arco de Alvarado y otro de Sierra sentenciaron la contienda. El acierto del propio Lafuente y de Tendero ayudó a dejar el resultado definitivo 74-64.