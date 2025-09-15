San Antonio y Vítaly La Mar BCB golpean primero en la Copa de Extremadura

El San Antonio Cáceres y Vítaly La Mar BCB arrancaron la Copa de Extremadura con victoria en la primera jornada del torneo en sus respectivos ... grupos, Norte y Sur, disputada este fin de semana.

n el primer partido de la Copa de Extremadura, el San Antonio Cáceres impuso su jerarquía desde el salto inicial para firmar un sólido triunfo a domicilio frente al Hache Publicidad Moraleja por 79-99. El conjunto visitante dominó de principio a fin, con una puesta en escena que desarboló a los moralejanos y les permitió administrar su ventaja durante todo el encuentro.

El San Antonio salió con ritmo, acierto en los lanzamientos de dos (56% en el global) y una defensa agresiva que obligó a Moraleja a precipitarse. El 18-27 inicial ya reflejaba la diferencia de intensidad, pero fue en el segundo parcial cuando la brecha se amplió gracias al dominio en el rebote, 41 capturas frente a las 36 de los locales. Tras el intermedio, el Hache Publicidad Moraleja intentó reaccionar, sin embargo, la respuesta visitante fue inmediata: seguridad en las transiciones, recuperaciones que cortaron cualquier intento de remontada y una eficacia exterior para conseguir una renta de 20 puntos. El jugador más valorado del equipo local fue Mohamed Cisse Malick con 13 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración. Mientras que, en los visitantes, el mejor jugador fue Leonardo López con 26 puntos, 4 rebotes y 33 de valoración.

Por su parte, el Vítaly La Mar BCBadajoz se impuso con autoridad a CBA Spain 59-46 en un partido marcado por la intensidad defensiva, la cual se vio reflejada en las 16 recuperaciones de todo el equipo local. Los pacenses cimentaron su triunfo en los tres primeros cuartos con una gran actuación en equipo, pero con bajos porcentajes en el tiro tanto para el conjunto local con un 33% en tiros de campo, como para el visitante, con un 27%.

El BCB se adelantó en el marcador llevando a cabo buenas transiciones y un gran juego colectivo. Durante la segunda mitad, la diferencia se amplió ya que el conjunto local supo penalizar las imprecisiones del CBA, con un +23 a falta de los últimos diez minutos. Pese a la cómoda ventaja, los locales se relajaron en el tramo final y permitieron a CBA Spain firmar su mejor cuarto (12-22), maquillando el marcador, pero sin poner en peligro la victoria local. El mejor jugador del Vítaly La Mar BCBadajoz fue Pablo Osés con 13 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Ibrahim Traore con 6 puntos, 7 rebotes y 14 de valoración.