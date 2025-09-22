San Antonio y Vítaly La Mar BCB disputarán la final de la Copa de Extremadura

Ya se conocen los finalistas que pelearán por la corona regional en la Copa de Extremadura. San Antonio Cáceres y Vítaly La Mar BCB se ... disputarán el primer título de la temporada tras vencer en sus respectivos partidos por el liderato de la última jornada de la fase de grupos entre equipos invictos.

El San Antonio Cáceres consiguió este domingo su pase a la final de la Copa de Extremadura Masculina al imponerse por 81-75 a Lithium Iberia Sagrado Corazón en el cierre de la tercera y última jornada del torneo. El partido, disputado a un ritmo intenso, estuvo marcado por la igualdad en los primeros dos cuartos, con mínimas diferencias en el marcador. Tras el descanso, el equipo cacereño comenzó a tomar la delantera. Un sólido tercer cuarto (19-16) y un último parcial más contundente (20-15) llevaron al San Antonio a una victoria clave, que les permite soñar con alzarse con el título.

Las estadísticas reflejan un desempeño equilibrado del San Antonio en varias facetas del juego. En cuanto a tiros de campo, lograron un 45% de efectividad, frente al 39% de los visitantes, que mostraron un rendimiento inferior. Uno de los aspectos decisivos fue el dominio en los rebotes por parte de San Antonio, quienes capturaron un total de 43 frente a los 34 de Sagrado. Además, las 10 recuperaciones de balón y los 2 tapones demostraron el esfuerzo defensivo del equipo local. Por el contrario, Sagrado cometió 17 pérdidas de balón, lo que contribuyó a frenar su ataque. En el San Antonio Cáceres destacó Daniel Lara con 24 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración. Mientras que en el Sagrado el mejor jugador fue Adrián Parra con 16 puntos, 20 rebotes y 33 de valoración.

Por su parte, el Vítaly La Mar BCB venció 61-73 al Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y también accede a la final de Copa de Extremadura. El encuentro, que tuvo un inicio marcado por el dominio visitante, comenzó con un parcial de 9-17 a favor del BCB. Sin embargo, el Bosco Mérida no tardó en reaccionar y, con un mejor desempeño en el segundo cuarto (17-14), se acercó al marcador y dejó el partido aún abierto al descanso.

Tras el paso por vestuario, el encuentro continuó siendo equilibrado, con un leve dominio del BCB, pero fue en el último periodo cuando los pacenses sellaron su triunfo.

Un contundente 19-28 les permitió consolidar su ventaja y asegurar su clasificación a la final. En términos estadísticos, el Bosco Mérida tuvo un rendimiento algo irregular. En tiros de campo, alcanzaron un 39% de efectividad, destacando en los lanzamientos de dos puntos con un 51%, aunque su porcentaje de triples fue bajo, con solo un 11%. Por su parte, el BCB alcanzó el 38% en tiros de campo, destacando el 20% en tripes y el 71% en tiros libres. Además, dominó ligeramente el rebote y repartió más asistencias que su rival, lo que les permitió frenar varios intentos de remontada del Bosco Mérida.

El jugador más destacado de los locales fue Javier Pinilla con 14 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración. Mientras que en los visitantes destacó Ruslan Alexander con 18 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración.