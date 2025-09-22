HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Víltaly La Mar BCB se impuso al Bosco Mérida en la última jornada en el duelo entre invictos por el liderato. BCB
Primera Nacional

San Antonio y Vítaly La Mar BCB disputarán la final de la Copa de Extremadura

Los cacereños impusieron su físico en el rebote en el derbi ante Sagrado y los pacenses sentenciaron en el último cuarto al Bosco Mérida para asegurar su lugar en el duelo por el título

R. H.

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:10

Ya se conocen los finalistas que pelearán por la corona regional en la Copa de Extremadura. San Antonio Cáceres y Vítaly La Mar BCB se ... disputarán el primer título de la temporada tras vencer en sus respectivos partidos por el liderato de la última jornada de la fase de grupos entre equipos invictos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  5. 5 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Antonio y Vítaly La Mar BCB disputarán la final de la Copa de Extremadura

San Antonio y Vítaly La Mar BCB disputarán la final de la Copa de Extremadura