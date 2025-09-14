El San Antonio vence al Moraleja en la Copa de Extremadura

El San Antonio se impuso en su visita al Moraleja en la primera jornada de la Copa de Extremadura.

Juan Ramón Negro Galán Moraleja Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El San Antonio Cáceres golpea primero en la Copa de Extremadura. El equipo colegial visitaba al Hache Publicidad Moraleja en la primera jornada del Grupo Norte del torneo copero y se impuso por 79-99. Los dos equipos se estrenaban en la Copa, competición que sirve como preparación a la nueva temporada en Tercera FEB.

