El San Antonio vence al Moraleja en la Copa de Extremadura
El equipo colegial se impone en la primera jornada del torneo copero
Juan Ramón Negro Galán
Moraleja
Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:10
El San Antonio Cáceres golpea primero en la Copa de Extremadura. El equipo colegial visitaba al Hache Publicidad Moraleja en la primera jornada del Grupo Norte del torneo copero y se impuso por 79-99. Los dos equipos se estrenaban en la Copa, competición que sirve como preparación a la nueva temporada en Tercera FEB.
Moraleja y San Antonio abrían fuego en la Copa de Extremadura y se enfrentaron este viernes en el Pabellón Municipal Adolfo Suárez de la localidad moralejana con entrada gratuita. Los cacereños sorprendían a los locales por 79-99 en esta primera jornada del Grupo Norte.
