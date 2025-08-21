HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO

El San Antonio seguirá como filial del Cáceres

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:49

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad anunció este miércoles que el San Antonio seguirá formando parte de su estructura de cantera la próxima temporada. Actualmente, el San Antonio cuenta con un equipo que milita en la Tercera FEB, donde la temporada pasada consiguió la permanencia cumpliendo de esa manera el objetivo fijado por la directiva. «Esta es una oportunidad para que sus jugadores continúen creciendo y progresando de la mano de ambos clubes. Durante la temporada pasada fueron muchos los jugadores que estuvieron en dinámica de Segunda FEB», expresó el conjunto verdinegro en una nota de prensa remitida a los medios. De este modo, se mantienen las sinergias entre ambas entidades para el desarrollo de los jugadores locales.

