Plantilla del año pasado del BB Baloncesto Badajoz. BB BALONCESTO BADAJOZ
Primera Nacional

San Antonio, Al-Qázeres B y Baloncesto Badajoz se juegan la Copa de Extremadura

El segundo título regional femenino se decide en un triangular este domingo en Cáceres

R. H.

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El baloncesto femenino extremeño vive este domingo 5 de octubre una de sus citas más esperadas: la final de la Copa de Extremadura de Primera Nacional Femenina, que se disputará en formato triangular en el Pabellón Fray Felipe Álvarez, ubicado en el Colegio San Antonio de Cáceres.

El torneo contará con la participación de San Antonio Cáceres Basket, MF Renovables Al-Qázeres B y Baloncesto Badajoz. A partir de las 18.00 horas, se abrirá la jornada con el primer partido entre San Antonio Cáceres y el filial Al-Qázeres. El equipo perdedor se enfrentará posteriormente a Baloncesto Badajoz, que cerrará el triangular midiéndose después al ganador del primer encuentro.

Con entrada gratuita y un ambiente que promete ser emocionante, esta final no solo coronará al nuevo campeón regional, sino que también servirá de termómetro de cara al inicio de la temporada oficial en la Primera Nacional Femenina.

