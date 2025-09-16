HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Partido entre el Moraleja y el San Antonio correspondiente a la primera jornada con victoria para los colegiales. FEXB
Primera Nacional

Sagrado Corazón-Moraleja y CBA-Bosco, en la segunda jornada de la Copa de Extremadura

Los cuatro equipos buscan su primera victoria en una doble cita que se disputará entre el martes y miércoles

R. H.

Badajoz

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:23

La Copa de Extremadura promete emociones fuertes con la celebración de la segunda jornada del Grupo Norte y del Grupo Sur. Los equipos buscan asentarse en la competición y, sobre todo, lograr su primera victoria.

Este martes 16 de septiembre a las 20.00 horas se disputa el partido de la jornada 2 del Grupo Norte, con un encuentro que enfrentará a Lithium Iberia Sagrado Corazón y al Hache Publicidad Moraleja. El pabellón Multiusos de Cáceres será el encargado de acoger este intenso duelo en el que ambos conjuntos buscarán conseguir su primera victoria en el torneo.

Por su parte, el miércoles 17 de septiembre a las 20.00 horas, el Grupo Sur tomará el relevo con otro choque prometedor. En esta ocasión, el Pabellón Municipal de Guareña albergará el duelo entre CBA Spain y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, en un encuentro donde ambos equipos también buscarán estrenar su casillero de triunfos. La igualdad entre los equipos y la necesidad de sumar hacen prever un duelo intenso.

Ambos partidos tendrán la entrada gratuita para el público y, para quienes no puedan asistir presencialmente, podrán seguir las estadísticas y la última hora en directo a través de la aplicación móvil Afición FExB.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  4. 4 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  5. 5 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  6. 6 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  7. 7 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sagrado Corazón-Moraleja y CBA-Bosco, en la segunda jornada de la Copa de Extremadura

Sagrado Corazón-Moraleja y CBA-Bosco, en la segunda jornada de la Copa de Extremadura