Sagrado Corazón-Moraleja y CBA-Bosco, en la segunda jornada de la Copa de Extremadura

Partido entre el Moraleja y el San Antonio correspondiente a la primera jornada con victoria para los colegiales.

La Copa de Extremadura promete emociones fuertes con la celebración de la segunda jornada del Grupo Norte y del Grupo Sur. Los equipos buscan asentarse en la competición y, sobre todo, lograr su primera victoria.

Este martes 16 de septiembre a las 20.00 horas se disputa el partido de la jornada 2 del Grupo Norte, con un encuentro que enfrentará a Lithium Iberia Sagrado Corazón y al Hache Publicidad Moraleja. El pabellón Multiusos de Cáceres será el encargado de acoger este intenso duelo en el que ambos conjuntos buscarán conseguir su primera victoria en el torneo.

Por su parte, el miércoles 17 de septiembre a las 20.00 horas, el Grupo Sur tomará el relevo con otro choque prometedor. En esta ocasión, el Pabellón Municipal de Guareña albergará el duelo entre CBA Spain y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, en un encuentro donde ambos equipos también buscarán estrenar su casillero de triunfos. La igualdad entre los equipos y la necesidad de sumar hacen prever un duelo intenso.

Ambos partidos tendrán la entrada gratuita para el público y, para quienes no puedan asistir presencialmente, podrán seguir las estadísticas y la última hora en directo a través de la aplicación móvil Afición FExB.

