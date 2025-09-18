El Sagrado Corazón y Bosco se estrenan con victoria en la Copa de Extremadura

R. H. Badajoz Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Lithium Iberia Sagrado Corazón logra su primera victoria en la Copa de Extremadura al imponerse con claridad al Publicidad Hache Moraleja (93-62) en la segunda jornada del torneo. El equipo cacereño reaccionó tras un inicio titubeante y acabó dominando con solvencia, mientras que el conjunto moralejano encajó su segunda derrota consecutiva.

El choque comenzó cuesta arriba para el Sagrado, que cedió el primer cuarto por 21-27. Sin embargo, la dinámica cambió por completo en el segundo parcial permitiendo a los locales marcharse al descanso con ventaja (48-37). A partir de ahí, el Sagrado mantuvo el control del partido para sellar una diferencia final de 31 puntos.

La superioridad en el rebote del conjunto local (53 capturas) y la buena circulación de balón (19 asistencias) marcaron el rumbo del encuentro, pese a las 12 pérdidas cometidas. Por otro lado, el Moraleja acusó su pobre acierto exterior (14% en triples) y, aunque sostuvo un 46% en tiros de dos y un 70% en libres, no pudo contrarrestar la intensidad rival. El mejor jugador de los locales fue Tyrone Perry con 30 puntos, 5 rebotes y 35 de valoración, mientras que en Moraleja ha destacado Brandon Cataldo con 10 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración.

Por su parte, el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se impuso con contundencia al CBA Spain por 60-100, logrando su primera victoria en la Copa de Extremadura. A pesar de un inicio parejo, donde ambos equipos mostraron altibajos en su ofensiva, los de Mérida supieron aprovechar las dificultades del CBA, que sufrió especialmente en su efectividad de tiro y cometió un alto número de pérdidas (25). El equipo visitante mostró una mayor precisión en sus lanzamientos, con un 43% en tiros de campo y un 86% en tiros libres, destacándose también en el rebote, donde dominaron con 49 capturas frente a las 37 del CBA. Aunque el equipo de la capital extremeña también sufrió en las asistencias (solo 8), su defensa fue más efectiva, con 16 recuperaciones y 3 tapones, factores que les permitieron cerrar el partido con un parcial aplastante de 14-33 en el último cuarto.

Por otro lado, el CBA no pudo mantener el ritmo del partido, y su baja efectividad en ataque fue clave en la derrota. Con un 33% en tiros de campo y un 23% en triples, los locales tuvieron dificultades para encontrar el aro, especialmente en los momentos clave del partido. En el rebote, el equipo local logró 37 capturas, pero no fue suficiente para frenar el dominio de un Bosco Mérida más efectivo y sólido en todas las facetas del juego. El jugador más valorado del CBA Spain fue Álvaro Chaparro con 8 puntos, 2 asistencias y 12 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Juscelino Ricardo con 18 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración.

