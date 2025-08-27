Rueda el balón para el Cáceres con el primer entrenamiento

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:02 Comenta Compartir

Tras someterse a las habituales pruebas médicas y al tallaje el pasado lunes, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad inauguró oficialmente este martes la pretemporada de cara a la campaña 2025/26 con la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de la preparadora física María Reina.