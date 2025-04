Regreso triunfal copero del Cáceres

El Cáceres Patrimonio ya casi cuenta las horas de cara al inicio de una nueva temporada este fin de semana tras un verano atípico, el ... del descenso a la nueva Segunda FEB, en el que ha cambiado los clásicos amistosos por los duelos coperos regionales y nacionales, con la Copa Extremadura ante los dos representantes pacenses de EBA y la Copa España ante el poderoso Movistar Estudiantes, ante el que dejó una buena huella en el Multiusos. Este fin de semana, en el mismo escenario, vivió un regreso triunfal a la copa regional, en la que venció en la final al Vítaly-La Mar BCB por 79-57 y en semifinales al CBA Academy por un abultado 105-66.

Una competición sin participación de los cacereños desde el 2021, cuando conquistaron el título precisamente ante su filial del Torta del Casar 97-75, también en el Multiusos. Una Copa en la que la presencia de la escuadra verdinegra aparece y desaparece, donde tiene poco que ganar y mucho que perder. Además, al empezar la antigua LEB Oro antes que la EBA o la Primera Nacional, el club, sin fechas, decidió descartar su participación en numerosas ocasiones, algo lógico también por la enorme diferencia de categorías entre el Cáceres y el resto del baloncesto extremeño, este año acortada un escalón.

El Cáceres ha aprovechado estas citas para ir puliendo la maquinaria porque lo que aguarda este sábado a las 18.00 horas en el Polideportivo Azpeitia de la población vasca ante el ISB (Iraurgi) no será de fogueo. Adriá Alonso no salió tan contento de la final respecto a los duelos ante Estu y CBA, si bien adujo que el objetivo se había cumplido. «Nos vamos con un sabor un poco agridulce porque creo que no hemos hecho un buen partido. El resultado al final ha acompañado, pero hoy nos ha faltado un poco de esa tensión mental competitiva para poder afrontar el partido para cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Puede pasar, pero queremos que el equipo entienda y aprenda de estas situaciones porque la semana que viene ya empezamos en ese casillero a marcar victoria-derrota, ya cuenta», significó el técnico verdinegro, que tuvo palabras amables hacia el BCB: «Felicitar al rival. Creo que ha hecho un muy buen partido, una muy buena Copa Extremadura y desde aquí quiero desearle toda la suerte para esta nueva temporada».

«Lo importante era ganar el partido, porque es de estas competiciones que, si las ganas es lo que tenías que hacer, y si las pierdes nos caerán los palos, así que hemos conseguido el objetivo principal, que era ganar la Copa. Se pueden sacar aspectos positivos pese a determinadas cosas que he comentado antes, pero por una parte contento por el triunfo. Habíamos hablado de que era importante para el club. Pero tenemos que aprender de estas situaciones», continuó el entrenador.

A Alonso no le gustaron los primeros compases del choque, un primer cuarto donde el BCB se mantuvo en el marcador hasta el 22-19. Sí vio mejoras después, cuando el equipo se rearmó mentalmente e incrementó el ritmo, según explicó. «Al final es un tema de exigencia mental. Las sensación con la que nos fuimos el viernes son muy diferentes a las que nos vamos hoy. También es verdad que hemos jugado en un momento de la temporada, para los dos equipos, con dos partidos en prácticamente 48 horas y ha habido jugadores a los que evidentemente las piernas les pesaban un poco más, pero para mí eso no es excusa, sobre todo para el inicio de partido. Te pueden pesar al final, pero al principio nos ha costado y ha sido un poco titubeante. Después hemos aumentado el nivel físico y el ritmo, sobre todo el defensivo, y hemos tenido momentos de anotar elaborado y eso es lo que nos ha permitido esta diferencia. Hay que seguir con nuestro engranaje y pensar en la semana que viene».

El técnico del BCB, Pablo Cuevas, se fue con «sensaciones positivas» aunque a veces se frustra por las lógicas lagunas de un equipo que mira mucho por la cantera, plagado de jóvenes valores a los que ofrece un buen minutaje. «Hay que tener paciencia. Se nota la diferencia de categoría, sobre todo físicamente. Nos queda mucho trabajo por delante», comenta Cuevas, que añadió su satisfacción de haber jugado en el Multiusos ante el Cáceres.