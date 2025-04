Rachas contrapuestas en el Multiusos

Redacción Cáceres Jueves, 14 de diciembre 2023, 21:06 Comenta Compartir

Este viernes llega al Multiusos uno de los equipos más potentes y más en forma de la LEB Oro, un Real Valladolid que es tercero ... con un balance de 9-3 e inmerso en una racha de siete victorias seguidas. Sin embargo, en la previa del partido, se pudo ver al Roberto Blanco más optimista de la temporada. «Los jugadores me han hecho creer a mí esta semana. Y yo no me voy a rendir. Estoy convencido al 100% que pueden revertir la situación. Trabajamos mucho y esto tiene que salir por algún lado», decía el técnico del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, dejando atrás días muy duros y derrotas muy dolorosas que han dejado al equipo verde como penúltimo clasificado con un balance de 3-9.

«La semana pasada tuvimos muchísima presión. Fue uno de los momentos más duros que he vivido en este club. Creo que los jugadores se sintieron únicos responsables de lo que está pasando y eso no es así. Es algo de todos. Se veían caras muy desencajadas en el descanso. Había jugadores pidiendo perdón, cuando esto es un deporte. No podemos añadir más presión a la que ya tenemos», explicaba el entrenador. El Cáceres tendrá que buscar la reacción ante un Valladolid que quizás no sea el mejor invitado. «Qué mejor que contra un grandísimo equipo como es el Valladolid y contra uno de los mejores aleros de la categoría como es Devin Schmidt», insistía, dentro de su optimismo, Roberto Blanco. «Tenemos ganas de demostrar que estamos aquí para dar alegrías y para que disfruten del juego de nuestro equipo, aunque tenemos que ser nosotros los que den ese empujón y los que tenemos que tirar de la gente», repetía. Pero si hay un buen momento para enfrentarse al Real Valladolid es precisamente ahora. El equipo pucelano acaba de perder por lesión a un jugador tan relevante como Mike Torres, que sufrió una fractura por estrés en un dedo del pie derecho en el último partido. El base promediaba 25 minutos y 15 puntos por partido «La baja de Mike Torres les afectará, pero tienen calidad de sobra con jugadores como Sergi Costa, Puidet o Kovacevic, que es capaz de meter siete triples en un partido. Luego está el físico de Romaric, de Nwogbo o de N'Guessan, la experiencia de De la Fuente o la versatilidad de Jaime Fernández. Y tienen a uno de los mejores entrenadores de la categoría», señalaba Roberto Blanco, que también tiene la baja de Santana y la duda de Dikembe. Para plantar cara al Valladolid, Blanco tiene claro qué debe hacer su equipo: «Hay que tener presencia defensiva, que tengamos personalidad, porque no la estamos teniendo. Que se vea a un equipo con trabajo colectivo y que afronte la defensa como parte fundamental de nuestro juego». Por su parte, en el banquillo de enfrente, Paco García se muestra cauto a la hora de analizar a un Cáceres que no lo está pasando bien: «Ya perdimos con ellos en pretemporada y un equipo que le ha ganado a Coruña da respeto. Y también respeto mucho a su entrenador Roberto, que lleva varias temporadas francamente buenas. Tienen dos muy buenos bases, que es donde más cojos vamos nosotros, puntos y experiencia tienen, luego Greg (Gantt) que está siendo uno de los anotadores de la liga».

