HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patido del filial del CBA ante el Bosco Mérida de la temporada pasada en Primera Nacional. CBA
Primera Nacional

La Primera Nacional arranca con once equipos

La nueva temporada comienza este fin de semana con la participación de Graginsa Almendralejo, el filial del San Antonio Cáceres y Formación Deportiva Mérida como novedades

R. H.

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:57

Comenta

La Primera División Nacional masculina se pone en marcha este fin de semana con una nueva edición que promete competitividad e intensidad. En esta ocasión serán once los equipos participantes, dos más que en la pasada campaña, lo que confirma el crecimiento de la liga.

Entre las principales novedades figuran tres nuevos clubes: Graginsa UBA Almendralejo, el filial del San Antonio Cáceres Basket y Formación Deportiva Mérida, que se suman al campeonato con la ilusión de asentarse en la categoría.

A ellos se añaden ocho equipos que repiten participación: Politécnica UEx SM Basket, CBA Spain, Electromercantil CB Plasencia, Finca Sagrado Cáceres, Maven Premium Guadalupe, BB Baloncesto Badajoz, Vítaly La Mar BCBadajoz UEx y Escayolas Paco ADC Baloncesto.

Además, cuatro de los conjuntos inscritos (Sagrado Cáceres, BCB, CBA y San Antonio Cáceres) son filiales de equipos de Tercera FEB. Su objetivo pasa por dar rodaje a jugadores jóvenes en una liga exigente como la Primera Nacional, permitiéndoles dar un salto equilibrado desde categorías inferiores hasta sénior.

HORARIOS

  • Electromercantil CB Plasencia-Finca Sagrado Cáceres Pabellón Ciudad de Plasencia, sábado (18.30 horas)

  • CBA Spain-UBA Almendralejo Colegio Maristas, sábado (19.00 horas)

  • Maven Premium Guadalupe-San Antonio Colegio Guadalupe, sábado (19.00 horas)

  • FD Mérida-BB Baloncesto Badajoz Ciudad Deportiva de Mérida, sánbado (19.00 Horas)

  • Vítaly La Mar Badajoz-ADC Baloncesto Campus Universitario, domingo (10.30 horas)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Primera Nacional arranca con once equipos

La Primera Nacional arranca con once equipos