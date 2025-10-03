La Primera Nacional arranca con once equipos

Patido del filial del CBA ante el Bosco Mérida de la temporada pasada en Primera Nacional.

La Primera División Nacional masculina se pone en marcha este fin de semana con una nueva edición que promete competitividad e intensidad. En esta ocasión serán once los equipos participantes, dos más que en la pasada campaña, lo que confirma el crecimiento de la liga.

Entre las principales novedades figuran tres nuevos clubes: Graginsa UBA Almendralejo, el filial del San Antonio Cáceres Basket y Formación Deportiva Mérida, que se suman al campeonato con la ilusión de asentarse en la categoría.

A ellos se añaden ocho equipos que repiten participación: Politécnica UEx SM Basket, CBA Spain, Electromercantil CB Plasencia, Finca Sagrado Cáceres, Maven Premium Guadalupe, BB Baloncesto Badajoz, Vítaly La Mar BCBadajoz UEx y Escayolas Paco ADC Baloncesto.

Además, cuatro de los conjuntos inscritos (Sagrado Cáceres, BCB, CBA y San Antonio Cáceres) son filiales de equipos de Tercera FEB. Su objetivo pasa por dar rodaje a jugadores jóvenes en una liga exigente como la Primera Nacional, permitiéndoles dar un salto equilibrado desde categorías inferiores hasta sénior.

HORARIOS Electromercantil CB Plasencia-Finca Sagrado Cáceres Pabellón Ciudad de Plasencia, sábado (18.30 horas)

CBA Spain-UBA Almendralejo Colegio Maristas, sábado (19.00 horas)

Maven Premium Guadalupe-San Antonio Colegio Guadalupe, sábado (19.00 horas)

FD Mérida-BB Baloncesto Badajoz Ciudad Deportiva de Mérida, sánbado (19.00 Horas)

Vítaly La Mar Badajoz-ADC Baloncesto Campus Universitario, domingo (10.30 horas)

