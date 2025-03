Los Nets apartan a Kyrie Irving durante cinco partidos

JOSÉ JAVIER VIERA MADRID Viernes, 4 de noviembre 2022, 14:12 Comenta Compartir

Los problemas no cesan en Brooklyn en este inicio de temporada. A la crisis deportiva (han empezado la liga con un balance negativo de 2-6) se suma la sanción durante cinco partidos a Kyrie Irving por promocionar en su Twitter el documental de carácter antisemita 'Hebrews to Negroes: Wake Up Black America'.

Los Nets han emitido un duro comunicado en el que anuncian que apartarán del equipo y suspenderán el sueldo al base estadounidense. «No repudiar el antisemitismo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para jugar con los Brooklyn Nets», apuntó la franquicia en el comunicado.

Se trata de la segunda sanción del equipo al jugador, que ya fue apartado en septiembre de 2021 al negarse a vacunarse contra la covid-19. En aquel entonces, el exjugador de los Cleveland Cavaliers aseguró que existían «sociedades secretas que utilizaban las vacunas para conectar a los negros a un ordenador maestro».

Esta madrugada, seguramente ya demasiado tarde, Irving ha pedido disculpas a la comunidad judía, admitiendo que no fue su intención «causar ningún daño». «No tuve intenciones de faltar al respecto a la historia judía con respecto al Holocausto o perpetuar ningún odio. Estoy aprendiendo de este desafortunado hecho y espero poder encontrar comprensión entre todos vosotros. No soy diferente a ningún otro ser humano. Soy un buscador de la verdad y el conocimiento y sé cómo soy», afirmó el jugador.