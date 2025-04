LeBron se plantea la retirada: «Tengo mucho en lo que pensar»

Antonio Garrido Madrid Martes, 23 de mayo 2023, 12:11 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

Los Angeles Lakers consumaron un batacazo para la historia al dejarse remontar en el cuarto partido de la serie ante los Denver Nuggets (111-113), dejando un global arrasador de 4-0 a favor de los Denver Nuggets de un Nikola Jokic que camina imparable hacia su primer anillo tras lograr ser MVP en 2021 y 2022. Los de Colorado disputarán sus primeras Finales de la NBA.

Más allá del repaso de los Nuggets a los Lakers, la noticia del encuentro la dejó la estrella indiscutible de la franquicia californiana tras consumarse la debacle. LeBron James firmó un cuarto partido sensacional anotando 41 puntos, cogiendo 10 rebotes y quedándose a una asistencia de completar un 'triple-doble'.

Sin embargo, la leyenda de 38 años dejó un mensaje enigmático sobre su futuro a corto plazo en la NBA: «Veremos, veremos... Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar», confesó LeBron, dejando en el aire lo que hará a partir de la próxima temporada, tras más de 20 campañas en la mejor liga del mundo.

LeBron James, que esta temporada solo ha podido disputar 55 encuentros debido a algunos problemas físicos, tiene contrato con los Lakers hasta 2024 a razón de 46,6 millones de dólares para la próxima temporada.

Se rinde a Jokic

La leyenda de la NBA tuvo también palabras hacia el pívot serbio, que ha firmado un 'playoff' asombroso, aunque a LeBron no pareció sorprenderle: «Jokic no me demostró nada en esta serie. Ya sabía lo grande que es», señaló el capitán de la franquicia californiana.

«Siempre estás desequilibrado defendiendo a un jugador como Jokic por su habilidad para anotar, rebotear y tirar. Ve jugadas antes de que sucedan. No hay muchos jugadores en nuestra liga así. Ya sabía que íbamos contra una bestia antes de que empezara la serie», añadió.

También se mostró contundente y no dudó en encumbrar a los Nuggets, tras haberles arrasado en la serie: «Anthony Davis y yo hemos llegado a la conclusión en el vestuario de que los Nuggets es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo, contra el que hemos jugado en los últimos cuatro años», confesó LeBron, justo antes de sugerir su adiós a la NBA.