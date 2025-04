Ibaka peleará por el anillo con los Bucks

Harden, traspasado a los Sixers

Las trepidantes últimas horas del mercado de la NBA han deparado un movimiento tectónico que altera la correlación de fuerzas en la Conferencia Este. James Harden ve materializado su propósito de dejar los Brooklyn Nets y vestirá a partir de ahora la camiseta de los Philadelphia 76ers, que se catapultan entre los principales candidatos al anillo al unir al fantástico anotador y director de juego con el poderío de Joel Embiid.

Harden vuelve a cruzar así su camino con el de Daryl Morey. Arquitecto del 'ultra small ball' de los Houston Rockets y ahora mandamás en la ciudad de la libertad, Morey llevaba tiempo pugnando por incorporar al hasta ahora jugador de los Nets y sale reforzado por una operación que envía a Brooklyn a Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas del 'draft', mientras que los Sixers reciben también a Paul Millsap.

Simmons no había llegado a debutar esta temporada y tampoco percibía su salario, tras declararse en rebeldía y solicitar su salida de Philadephia. El base australiano tratará de reconducir su carrera en los Nets, un equipo erigido en torno a una constelación de estrellas que no ha dado el rendimiento esperado y apenas llegó a juntar en un puñado de partidos a James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, los integrantes de su 'big three'.