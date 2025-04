Los Grizzlies mantienen el castigo a Ja Morant

La lesión de Doncic enciende las alarmas en Dallas

En la derrota de los Dallas Mavericks frente a los New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez (113-106), Luka Doncic tuvo que abandonar el encuentro por una distensión en su muslo izquierdo. El base esloveno, notablemente mermado durante el encuentro, llevaba 15 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias cuando se retiró en el tercer cuarto. Aunque aún no se conoce de forma oficial el tiempo que se mantendrá alejado fuera de las pistas, el exjugador del Real Madrid admitió que no se siente «nada bien«. «Él lo condiciona todo. Nos damos cuenta de que no se mueve bien cuando tira y al defender. Está intentando luchar y ayudar a sus compañeros. Esperemos que no sea nada grave», aseguró su entrenador, Jason Kidd.