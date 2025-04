El '16' de Pau Gasol ya está en el olimpo de la NBA

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 8 de marzo 2023, 06:52 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Pau Gasol (Barcelona, 1980) ya era leyenda de los Lakers pero desde esta madrugada lo es de forma oficial, después de entrar en el selecto grupo en el que están Magic Johnson, Shaquille O'Neal o Kobe Bryant, con quien formó una gran dupla que conquistó dos anillos de la NBA y a quien recordó en su gran día: «Definitivamente me inspiró, me enseñó lo que hacía falta para ser el mejor jugador posible con su ética de trabajo, dedicación, mentalidad y esfuerzo. Me desafió a ser mejor».

Los Lakers convirtieron a Pau en mito y ara la ocasión el club angelino eligió un partido especial y emotivo, el que enfrentó a Lakers con Memphis Grizzlies, el equipo con el que aterrizó Pau en la NBA, en el que también triunfó, y en el que además jugó su hermano Marc. Un cóctel de emociones que tuvo su punto álgido a las cinco y ocho minutos de la madrugada hora española, en el descanso del duelo pero ya durante el encuentro se vivieron momentos emotivos con grabaciones en el videomarcador como la de Derek Fisher, Sasha Vujačić, Ron Artest recordando el inolvidable partido 7 ante los Celtics o del gran 'maestro' Phil Jackson -ganador de 11 anillos NBA- y ovaciones a Pau con un público entregado a la causa, que visiblemente emocionado con su hija Elisabet Gianna en brazos, se levantaba a saludar.

El jugador vivió el momento en el centro del campo, donde bajó acompañado por su familia. Le costaba aguantar las lágrimas mientras Vanessa Bryant le presentaba con un vídeo de Kobe. Una lona negra destapaba su camiseta para elevarlo a su olimpo particular. «Gracias por hacerme sentir tan especial en esta franquicia. Ese trabajo que pusimos sobre la mesa. Ser mejores cada día, como nos enseñó 'Mamba'», explica emocionado Pau. Y, por supuesto, se acuerdó de su familia. «Gracias a mi familia, amigos, hermanos, todos. A mi mujer, a todos», relata. «Ha sido un honor. Gracias a la familia de los Lakers, a la comunidad de los Lakers. Os quiero a todos. Gracias por hacerme sentir especial. Es un honor», explica en español. Además, también dedica palabras a los medios, a todos los que tuvieron algo que ver con su carrera. «No esperaba tanto, mucho más de lo que di. Gracias», señala.

«Espero que todos hagamos un mundo mejor. Espero que consigamos hacerlo algo más sano, más limpio y que paso a paso sigamos avanzando», concluye el de Sant Boi. Su camiseta, colgada al lado de la '24' de Kobe y justo debajo del Showtime: Worthy, Magic y Kareem. Compañía legendaria en el firmamento angelino. Gasol posaba en el centro de la cancha con Jeanie Buss -propietaria de Lakers-, Vanessa Bryant, Rob Pelinka -director deportivo de Lakers- y toda su familia. La carrera del catalán ha superado todos sus sueños y expectativas

Pocos jugadores existen en el cielo del pabellón de los Lakers. Que a uno el retiren el número de la camiseta de la NBA es un reconocimiento histórico, que lo hagan los Lakers es dar un paso más allá del juego, y metamorfosear de estrella a leyenda. El '16' quedó inmortalizado en el hoy Crypto.com Arena - antiguo Staples Center, para la franquicia de la NBA por excelencia del último medio siglo. Allí están los nombres que escribieron páginas de gloria en el conjunto púrpura y oro. Ahora, aquel longitudinal chico de Sant Boi que quería estudiar medicina para emular a su madre, Marisa, es el primer no estadounidense en estar ahí. Una proeza para quien muestra la excelencia en la cancha y fuera de ella, por sus éxitos y «su ejemplar labor social», tal y como indicó en su día el jurado de los Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Pau estuvo muy bien acompañado en su gran noche y como no podía ser de otra manera lo vivió rodeado de sus familiares más cercanos y muchos amigos llegados desde España. Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, José Manuel Calderón y Raül López acompañaron al jugador. Los 'Juniors de Oro', la mejor generación de jugadores españoles de todos los tiempos, estuvo en Los Ángeles 25 años después de aquel Europeo logrado en la ciudad búlgara de Varna en 1998. El principio de todo.

Nombres con los que muchos soñaron

Los Lakers, el equipo con más glamour y títulos de la NBA junto a los Celtics (17), han retirado la camiseta de 10 jugadores. Por orden cronológico: George Mikan (99), la primera gran estrella de la NBA, Elgin Baylor (22), Wilt Chamberlain (13), Jerry West (44) y Gail Goodrich (25, estrellas de los años 60 y principios de los 70; Jamaal Wilkes (52), Magic Johnson (32), Abdul-Jabbar (33) y James Worthy (42), campeones en la era de los 80, el famoso 'showtime', Shaquille O'Neal (34) y Kobe Bryant (8 y 24), ganadores de anillos en la primera década del siglo XXI.

Y desde esta madrugada Pau Gasol, tal y como predijo su 'hermano mayor', la 'mamba negra' durante la gala de los Oscar de 2018: «Cuando se retire tendrá su número junto al mío. No hubiera ganado aquellos campeonatos sin él. Los Lakers no tendrían esos títulos. Nosotros lo sabemos y el mundo lo sabe. Estoy deseando verle dar un discurso delante de todos esos fans que le han apoyado a lo largo de los años», declaró el mito de Filadelfia tristemente fallecido en un accidente de helcóptero en enero de 2020 junto a su hija pequeña 'Gigi'.

De ese techo cuelgan los recuerdos de varias generaciones y nombres con los que muchos soñaron. Pau se ha ganado ser el duodécimo mejor jugador de la historia de Lakers, según una encuesta reciente del periódico Los Angeles Times, después de que el ala-pívot español ayudara al equipo a que volvieran a un estado de forma de campeonato con tres finales de la NBA consecutivas y anillos de campeón en 2009 y 2010.

Séptimo europeo en la historia

Por contextualizar más el valor de este tributo: Gasol es el primer jugador no americano que tiene retirada la camiseta por los Lakers y el séptimo europeo en la historia que tiene su camiseta retirada en una franquicia de la NBA, detrás de estrellas como serbio Drazen Petrovic, el primero de todos (3, Nets), Vlade Divac (21), y 'Peja' Stojakovic (16) - ambos con ese honor en Sacramento, el lituano Zydrunas Ilgauskas (11) en los Cavs, el francés Tony Parker (9) vio su camiseta colgar del pabellón de los Spurs y el alemán Dirk Nowitzki (41) tiene su camiseta retirada en Dallas. No hay más. Pau es uno de los cuatro únicos jugadores de la historia de la competición con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones sumados durante la temporada regular, junto a Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan y Kevin Garnett. Palabras mayores.