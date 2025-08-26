El Moraleja ficha al ala-pívot Malick Cisse

Martes, 26 de agosto 2025, 08:04 Comenta Compartir

El Hache Publicidad Moraleja sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima campaña y el último en incorporarse ha sido el ala-pívot Malick Mohamed Cisse. El jugador angoleño de 32 años mide 2,02 y la pasada temporada militó en la LEB Plata en el Homs UE Mataró, en el que jugó en la liga regular 26 encuentros, en los que promedió unos quince minutos por partido.