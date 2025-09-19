Miralvalle y Al-Qázeres se disputan la corona regional

R. H. Badajoz Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Este domingo el Pabellón Municipal de Navaconcejo acogerá la emocionante final de la Copa de Extremadura de baloncesto femenino. A partir de las 12.30 horas, los equipos Hierros Díaz Extremadura Miralvalle y Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se enfrentarán en un duelo por todo lo alto con la corona regional en juego. Ambos conjuntos llegan a la cita con ilusión y ambición superar al rival y alzarse con el primer título de la temporada.

Además, la Federación Extremeña de Baloncesto aprovechará la ocasión para otorgar un reconocimiento a las mancomunidades del Valle del Ambroz, de Trasierra Tierras de Granadilla y del Valle del Jerte, por su resiliencia y capacidad de superación ante los incendios que azotaron la región este verano. Un emotivo reconocimiento a la valentía y fortaleza de estas comunidades que, pese a la adversidad, han sabido salir adelante.

La entrada al evento será completamente gratuita, lo que ofrece una oportunidad única para los aficionados al baloncesto de disfrutar de una jornada deportiva. Además, las estadísticas y la última hora del encuentro podrán seguirse por la aplicación móvil Afición FExB.

