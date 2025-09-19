HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plantilla del Alter Enersun Al-Qázeres. CB AL-QÁZERES
Copa de Extremadura

Miralvalle y Al-Qázeres se disputan la corona regional

La final se celebrará en Navaconcejo y la FExB otorgará un reconocimiento a las mancomunidades afectadas por los incendios de este verano

R. H.

Badajoz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:15

Este domingo el Pabellón Municipal de Navaconcejo acogerá la emocionante final de la Copa de Extremadura de baloncesto femenino. A partir de las 12.30 horas, los equipos Hierros Díaz Extremadura Miralvalle y Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se enfrentarán en un duelo por todo lo alto con la corona regional en juego. Ambos conjuntos llegan a la cita con ilusión y ambición superar al rival y alzarse con el primer título de la temporada.

Además, la Federación Extremeña de Baloncesto aprovechará la ocasión para otorgar un reconocimiento a las mancomunidades del Valle del Ambroz, de Trasierra Tierras de Granadilla y del Valle del Jerte, por su resiliencia y capacidad de superación ante los incendios que azotaron la región este verano. Un emotivo reconocimiento a la valentía y fortaleza de estas comunidades que, pese a la adversidad, han sabido salir adelante.

La entrada al evento será completamente gratuita, lo que ofrece una oportunidad única para los aficionados al baloncesto de disfrutar de una jornada deportiva. Además, las estadísticas y la última hora del encuentro podrán seguirse por la aplicación móvil Afición FExB.

