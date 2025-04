Rudy Fernández anuncia su retirada a final de temporada

Óscar Bellot Madrid Jueves, 4 de abril 2024, 13:02 Comenta Compartir

Rudy Fernández eligió la fecha del 4 de abril, precisamente el día en el que cumplía 39 años, para anunciar su retirada del baloncesto. El alero del Real Madrid, una de las grandes leyendas españolas del deporte de la canasta, pondrá fin a su glorioso periplo en las pistas a final de temporada. Así lo confirmó el jugador nacido en Palma de Mallorca durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada este jueves con motivo de la previa del duelo de la Euroliga que enfrentará a los blancos con el Baskonia.

«Esto se está terminando, está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean baloncesto. Quiero disfrutar de los meses que quedan. Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas», señaló Rudy Fernández tras consensuar con el Real Madrid la fecha del anuncio. «Había hablado con el club y quería que fuera así, en rueda de prensa», acotó el internacional español, quien lleva años haciendo gala de una extraordinaria resiliencia para seguir en activo pese a haberse visto duramente golpeado por una larga lista de problemas físicos. «Por desgracia el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar tres o cuatro años más. Pero he podido estar muchos años más. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto y poder sentirme muy importante», explicó.

Hitos de una carrera excepcional Dos Mundiales: Japón 2006 y China 2019.

Cuatro Eurobaskets: Polonia 2009, Lituania 2011, Francia 2015 y Alemania 2022.

Dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos: Pekín 2008 y Londres 2012.

Una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos: Río de Janeiro 2016.

Una medalla de plata en el Eurobasket: España 2007.

Una medalla de bronce en el Eurobasket: Eslovenia 2013.

Tres Euroligas con el Real Madrid: 2015, 2018 y 2023.

Seis Ligas con el Real Madrid: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022.

Seis Copas del Rey con el Real Madrid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024.

Nueve Supercopas de España con el Real Madrid: 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Una Copa Intercontinental con el Real Madrid: 2015.

Una ULEB Eurocup con el Joventut: 2008.

Una Copa del Rey con el Joventut: 2008.

Una FIBA EuroChallenge con el Joventut: 2006.

Tres veces MVP de la Copa del Rey: 2004, 2008 y 2015.

Una vez MVP de la final de la Liga ACB: 2017-18.

Una vez MVP de la Supercopa de España: 2012.

Una vez MVP de la ULEB Eurocup: 2008.

Una vez MVP de la FIBA EuroChallenge: 2006.

Dos veces miembro del Quinteto Ideal de la Euroliga: 2013 y 2014.

Cuatro veces en el Quinteto Ideal de la ACB: 2007, 2008, 2013 y 2014

Una vez miembro del Quinteto Ideal del Eurobasket: 2009.

Mejor jugador joven FIBA de Europa: 2006.

Mejor Jugador Joven de la Euroliga: 2007.

Agradecido por todo lo que ha experimentado a pesar de los golpes que le ha dado la vida, Rudy aspira a poner el broche a su extraordinaria carrera brillando con la selección española en los Juegos Olímpicos de París, siempre y cuando la Familia logre el billete en el Preolímpico que el combinado que dirige Sergio Scariolo disputará a comienzos de julio. Serían los sextos Juegos Olímpicos para el balear, tras los de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, y haría realidad así el anhelo de su padre, fallecido en mayo de 2022. «Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos», reveló el jugador que ha vestido la camiseta de la selección española en más ocasiones con 255 internacionalidades a sus espaldas y que se ha colgado once medallas siendo uno de sus principales valladares, récord que comparte con Pau Gasol.

Asombroso palmarés

Dos veces campeón del mundo con España (Japón 2006 y China 2019) y rey de Europa en otras cuatro ocasiones con la selección (Polonia 2009, Lituania 2011, Francia 2015 y Alemania 2022), Rudy Fernández ha ganado también tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y bronce en Río de Janeiro 2016) y atesora otras dos preseas logradas en los Eurobasket de 2007 (plata) y 2013 (bronce).

Un palmarés asombroso a nivel de selecciones al que hay que agregar los 25 títulos que ha conquistado en trece temporadas con el Real Madrid –tres Euroligas, seis Ligas, seis Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental-, amén de la Copa del Rey, la Eurocup y la FIBA EuroChallenge que logró con el Joventut antes de dar el salto a la NBA en octubre de 2008 para enfundarse la camiseta de los Portland Trail Blazers, tras ser escogido el año anterior en el puesto 24 del 'draft' por los Phoenix Suns.

Rudy disputó un total de 249 partidos en la mejor competición de baloncesto del planeta, la mayor parte de los mismos con los Blazers, donde permaneció entre 2008 y 2011, y el resto en las de los Denver Nuggets, franquicia en la que recaló en 2011, tras un 'lockout' que el Real Madrid aprovechó para pescarle brevemente y sentar las bases de lo que estaría por venir a partir de 2012. Fue en este último año cuando Rudy, obligado a reinventar su juego lejos de aquella exuberancia física que lució durante sus primeros años en la élite, abandonó definitivamente la NBA para regresar a España y convertirse en uno de los pilares de la dorada edad que pergeñó el Real Madrid a las órdenes de Pablo Laso.

Un hombre de familia

Rudy se erigió en uno de los pretorianos del técnico vitoriano, mezclando su gran muñeca con una extraordinaria capacidad de brega que le convirtió en uno de los defensores más temidos del Viejo Continente. El '5' del Real Madrid disfrutó de muchísimos días de vino y rosas a la vera de Laso y se convirtió en uno de los principales epígonos del 'lasismo', la corriente que devolvió la gloria a la sección de baloncesto del Real Madrid y la fe a una hinchada que venera al mallorquín por su calidad, pero sobre todo por su compromiso innegociable.

Defendiendo esa camiseta, y la de la selección española, pondrá punto final Rudy Fernández a dos décadas de magia en las canchas que labraron la leyenda de un competidor infatigable. Será entonces cuando, después de seguir dejándose «la piel en la pista por cada balón» como ha hecho siempre, el hermano de la también exjugadora de baloncesto Marta Fernández podrá consagrar todo su tiempo a la familia que formó junto Helen Lindes, antigua Miss España con la que tiene dos hijos que son el mayor orgullo de su vida. «Me tira mucho la familia», recordó en una comparecencia que anticipa el fin de una era.