Golpe del Barça al Madrid con una oferta por Willy Hernangómez y acuerdo con Juancho

El Barcelona de baloncesto ha llevado a cabo un sorprendente golpe de efecto en el mercado de fichajes con una oferta por el internacional español Willy Hernangómez y el principio de acuerdo alcanzado con su hermano Juancho. Los derechos de Willy son del Real Madrid, que tiene hasta el miércoles 12 de julio para igualar la oferta. El club azulgrana ha presentado la oferta formal por el pívot y lanzó un comunicado este viernes, por lo que ahora debe ser el club blanco quien tenga la última palabra, al tener el derecho de tanteo por el jugador y la posibilidad de ofrecer lo mismo que los culés.

«El Barça ha presentado este viernes, 7 de julio, una oferta a la ACB por el pívot español Willy Hernangómez, de 29 años y 2,11 metros, del que el Real Madrid tiene el derecho de tanteo», informó este viernes el Barcelona. El club catalán, además de hacer este viernes oficial el fichaje del alero internacional Joel Parra (por su cláusula de rescisión de un millón de euros), procedente del Joventut, está a punto de contratar también este verano a Juancho Hernangómez, que al igual que su hermano se encuentra sin equipo tras desvincularle de los Toronto Raptors. Los derechos del ala-pívot madrileño, ex del Estudiantes pretendido por el Real Madrid no los tiene ningún equipo en la ACB.

Willy Hernangómez, de 29 años, se quedó sin equipo la pasada semana después de que New Orleans, la franquicia NBA donde ha jugado las tres últimas temporadas, decidiese no extender su contrato. Con ello, pone fin a siete campañas consecutivas en la liga norteamericana, donde también ha militado en New York Knicks (2016-18) y Charlotte Hornets (2018-20).

Previamente, el mayor de los Hernangómez había empezado su carrera profesional en el Real Madrid (2012-16), que se reservó sus derechos ACB pero podría perderlos ante el eterno rival. Además, jugó cedido dos cursos en el CB Sevilla (2013-15). La próxima temporada podrían coincidir por tanto ambos hermanos en el Barcelona.