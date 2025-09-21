Duelos entre colíderes en la última jornada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00
La tercera y última jornada de la Copa de Extremadura Masculina se celebra este domingo con dos encuentros por todo lo alto. A las 12. ... 00 horas, el Pabellón Fray Felipe Álvarez del Colegio San Antonio de Padua en Cáceres será el escenario del duelo entre San Antonio Cáceres y Lithium Iberia Sagrado. Ambos equipos, con una victoria, buscarán el triunfo y colocarse líderes en solitario del Grupo Norte. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la acción se traslada al Pabellón El Valle de Montijo, donde Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se enfrentará a Vítaly La Mar BCB. Este encuentro también es decisivo, pues ambos conjuntos llegan con una victoria y el vencedor se colocará primero en la tabla del Grupo Sur.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.