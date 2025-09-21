HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

COPA DE EXTREMADURA

Duelos entre colíderes en la última jornada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La tercera y última jornada de la Copa de Extremadura Masculina se celebra este domingo con dos encuentros por todo lo alto. A las 12. ... 00 horas, el Pabellón Fray Felipe Álvarez del Colegio San Antonio de Padua en Cáceres será el escenario del duelo entre San Antonio Cáceres y Lithium Iberia Sagrado. Ambos equipos, con una victoria, buscarán el triunfo y colocarse líderes en solitario del Grupo Norte. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la acción se traslada al Pabellón El Valle de Montijo, donde Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se enfrentará a Vítaly La Mar BCB. Este encuentro también es decisivo, pues ambos conjuntos llegan con una victoria y el vencedor se colocará primero en la tabla del Grupo Sur.

