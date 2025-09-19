Duelos claves entre colíderes en la última jornada de la Copa de Extremadura
San Antonio Cáceres se enfrenta al Sagrado Corazón y Bosco Mérida recibe al Vítaly La Mar BCB, todos con una victoria, por la primera plaza de sus grupos
R. H.
Badajoz
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:30
La tercera y última jornada de la Copa de Extremadura Masculina se celebra este domingo con dos encuentros por todo lo alto. A las 12.00 horas, el Pabellón Fray Felipe Álvarez del Colegio San Antonio de Padua en Cáceres será el escenario del duelo entre San Antonio Cáceres y Lithium Iberia Sagrado. Ambos equipos, con una victoria, buscarán el triunfo y colocarse líderes en solitario del Grupo Norte.
Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la acción se traslada al Pabellón Municipal El Valle de Montijo, donde Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se enfrentará a Vítaly La Mar BCB. Este encuentro también es decisivo, pues ambos conjuntos llegan con una victoria en su casillero y el vencedor se colocará primero en la tabla del Grupo Sur.
La entrada a ambos encuentros será gratuita para el público y, para quienes no puedan acudir en persona, las estadísticas y toda la actualidad en directo estará disponible a través de la app móvil Afición FExB.
