HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Duelo entre el Bosco Mérida y el CBA. CBA
Primera Nacional

Duelos claves entre colíderes en la última jornada de la Copa de Extremadura

San Antonio Cáceres se enfrenta al Sagrado Corazón y Bosco Mérida recibe al Vítaly La Mar BCB, todos con una victoria, por la primera plaza de sus grupos

R. H.

Badajoz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:30

La tercera y última jornada de la Copa de Extremadura Masculina se celebra este domingo con dos encuentros por todo lo alto. A las 12.00 horas, el Pabellón Fray Felipe Álvarez del Colegio San Antonio de Padua en Cáceres será el escenario del duelo entre San Antonio Cáceres y Lithium Iberia Sagrado. Ambos equipos, con una victoria, buscarán el triunfo y colocarse líderes en solitario del Grupo Norte.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la acción se traslada al Pabellón Municipal El Valle de Montijo, donde Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se enfrentará a Vítaly La Mar BCB. Este encuentro también es decisivo, pues ambos conjuntos llegan con una victoria en su casillero y el vencedor se colocará primero en la tabla del Grupo Sur.

La entrada a ambos encuentros será gratuita para el público y, para quienes no puedan acudir en persona, las estadísticas y toda la actualidad en directo estará disponible a través de la app móvil Afición FExB.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  3. 3 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  4. 4 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  7. 7

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  8. 8 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  9. 9 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  10. 10

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Duelos claves entre colíderes en la última jornada de la Copa de Extremadura

Duelos claves entre colíderes en la última jornada de la Copa de Extremadura