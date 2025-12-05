Duelo novententero de urgencias

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad retoma este sábado (20.00 horas) el pulso competitivo con una exigente visita al Pabellón de Deportes Presidente Adolfo ... Suárez, donde le espera un Círculo Gijón necesitado de triunfos. Ambos llegan a esta novena jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB en un tramo delicado: los extremeños, con un balance de 3-5, buscan dar continuidad a sus buenas sensaciones lejos del Multiusos, mientras que los asturianos, con 2-6, aspiran a escapar de la zona baja antes de que la clasificación se rompa.

El duelo, además, reaviva aquellos enfrentamientos noventeros que ambos clubes llegaron a compartir en la Liga ACB, ahora desde un escenario más modesto pero con la misma carga de urgencias. Para los cacereños, el parón liguero ha servido como punto de reseteo. Tres días de descanso permitieron al grupo «recuperar molestias, energía y algo de aire mental», como explicó en la previa Jacinto Carbajal. No fue, sin embargo, una semana rutinaria: la llegada del base Lance-Amir Paul alteró el plan habitual y obligó al cuerpo técnico a acelerar su integración.

Carbajal ve en Paul un perfil que el equipo venía echando en falta. «Ganamos un manejador, un creador que puede generar ventajas en uno contra uno y en situaciones de bloqueo directo», valoró. El técnico recordó que el jugador no compite desde mayo y aún necesita ritmo, pero confía en que su impacto sea inmediato: «No es un salvador ni lo buscamos, pero sí alguien que nos dé cosas distintas y permita que los demás produzcan mejor».

El Cáceres, que todos los partidos que ha ganado han sido como visitante, no quiere que esa estadística convierta su salida al norte en una obligación añadida. «Cualquier partido hay que ir a ganarlo, sea donde sea», zanjó Carbajal, consciente de que este choque abre un ciclo frenético de tres encuentros en ocho días -con Clavijo y Córdoba como siguientes paradas- en plena búsqueda de regularidad.

Enfrente estará un Círculo Gijón que, pese a su condición de recién ascendido, ha armado un perímetro explosivo. Tavin Pierre, máximo anotador del grupo, y Joseph Reilly concentran una enorme parte de las posesiones y pueden elevar el ritmo del partido en cuestión de minutos. A ellos se suman piezas nacionales fiables como Javier Menéndez, uno de los mejores reboteadores de la competición, o el interior Michael Okafor, junto a la reciente incorporación de Imru Duke.