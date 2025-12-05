HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Dwayne Foreman, en un partido con el Cáceres. JORGE REY
Segunda FEB

Duelo novententero de urgencias

Gijón y Cáceres, en la zona baja del tercer escalón del baloncesto español, rememoran sus enfrentamientos de hace 25 años en la ACB

R. H.

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:51

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad retoma este sábado (20.00 horas) el pulso competitivo con una exigente visita al Pabellón de Deportes Presidente Adolfo ... Suárez, donde le espera un Círculo Gijón necesitado de triunfos. Ambos llegan a esta novena jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB en un tramo delicado: los extremeños, con un balance de 3-5, buscan dar continuidad a sus buenas sensaciones lejos del Multiusos, mientras que los asturianos, con 2-6, aspiran a escapar de la zona baja antes de que la clasificación se rompa.

