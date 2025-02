Duelo de colíderes en el Multiusos entre el Cáceres y el Córdoba

R. H. Cáceres Viernes, 8 de noviembre 2024, 18:58 Comenta Compartir

Solo van cinco jornadas en la Segunda FEB y es la segunda vez que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad inicia un fin de semana como líder de su grupo. Lo hace tras su incontestable victoria en Albacete, pero, eso sí, compartiendo ese honor con otros tres equipos. Uno de ellos es el Coto Córdoba, una de las sorpresas que está dejando el inicio de temporada. Por tanto, el Pabellón Multiusos se dispone a acoger el partidazo de la sexta jornada de la Segunda FEB: primero contra tercer clasificado, ambos con un balance de 4-1.

Pase lo que pase, uno de los dos equipos no va a poder salvaguardar su racha en casa o a domicilio. El Coto Córdoba intentará mantener la solidez como visitante que le ha llevado a ganar sus dos partidos disputados lejos de Vista Alegre. Primero superó a La Salud Archena por 45-54. Posteriormente derrotó al Damex UDEA Algeciras por 81-86. Sin embargo, el Cáceres no conoce todavía la derrota como local, pues en su cancha ha superado al Caja 87 (80-68) y al Melilla Ciudad del Deporte (81-55).

La buena racha del Coto Córdoba no le cae de sorpresa a Adrià Alonso, que reconoce que su rival está haciendo muchas cosas muy bien: «Es un equipo que viene de dulce en todos los aspectos. Jugamos contra el mejor ataque de la liga, el equipo que más anota, uno de los que más balones recupera y un conjunto que juega con una gran agresividad defensiva, ya que también es el equipo que realiza mayor número de faltas».

Para el entrenador del Cáceres, las opciones de victoria pasan por tener una buena lectura de partido: «Ellos juegan con mucha actividad defensiva y provocan muchos errores del rival. Creo que una de las claves será esos unos contra unos, es decir, que en los pares defensivos logremos minimizar esas ventajas ofensivas que tienen actualmente».

Sobre la cancha, se enfrentarán dos estilos diferentes de juego. Quien imponga su propuesta, tendrá las de ganar: «Nosotros tenemos que intentar contrarrestar su media de más de 80 puntos por partido. A día de hoy, somos una de las mejores defensas y tenemos que seguir creyendo en que el arma es esa. Pero jugamos contra un equipo muy vertical, con sus 12 jugadores con muy buenos números. Tenemos que intentar que se queden en los mínimos posibles para tener nuestras opciones».

Fiel a su filosofía de tener los pies en el suelo, Adrià Alonso no quiere que la euforia del liderato cambie la perspectiva del Cáceres: «Yo creo que nos vamos a encontrar con derrotas, pero que no sea porque no lo hemos dejado todo en la pista».

Pase lo que pase sobre la cancha, igualmente, Alonso cree que el partido será muy atractivo para el espectador, ya que se enfrentarán «dos estilos diferentes de juego, pero con ganas de sumar una victoria más en casa y de que el equipo siga creciendo. Y también, que siga creciendo esa ilusión en Cáceres».