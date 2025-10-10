Derbi en el exilio para el Bosco frente al BCB en Guareña

R. H. Badajoz Viernes, 10 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El Bosco Mérida se estrena como local fuera de su feudo. El conjunto emeritense deberá desplazarse a Guareña por las obras en los pabellones de la ciudad. Se medirá este sábado en su primer derbi del curso, a las 18.00 horas, al Vítaly La Mar BCB. Los pacenses llegan tras el ajustado triunfo inicial ante el Sagrado.

Aunque el Bosco Mérida es un recién ascendido, cuenta con jugadores a tener en cuenta como Ricardo Juscelino, que brilló en la primera jornada con 21 puntos y 29 de valoración. A su lado, destacan Diallo Khalifa, Javi Pinilla o Luis Aguiar Andrade, que aportan calidad y experiencia. En los pacenses, Pablo Cuevas recupera a Pablo Osés, que se ha entrenado con normalidad durante la semana tras superar sus molestias en el abductor.

Las entradas para el encuentro de rivalidad regional tendrán un precio de cinco euros y podrán adquirirse tanto en la web oficial del club emeritense (www.cpbosco.com) como en la taquilla el mismo día del partido.

Por su parte, el City of Badajoz Academy tratará de resarcirse de la abultada derrota de la primera jornada. Se medirá en casa al Alcalá Caja87 a las 19.00 horas. El San Antonio, primer líder de la competición, visita la cancha del Portuense (20.00) y cierra la sesión del sábado el Hache Publicidad Moraleja, que visita al San Fernando (20.30 horas). Para el domingo quedará el choque del Sagrado en casa ante el Huelva Comercio, a las 12.00 horas.

