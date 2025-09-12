La Copa de Extremadura arranca en Moraleja y Badajoz

R. H. Badajoz Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:59 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

La Copa de Extremadura de baloncesto levanta el telón este fin de semana con la celebración de la primera jornada en sus dos grupos: Norte y Sur. La competición, que se dividirá en tres jornadas por grupo, arranca con un partido en Moraleja y otro en Badajoz.

Este viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas se disputará el partido del Grupo Norte, con un interesante duelo entre el Hache Publicidad Moraleja y el San Antonio Cáceres. El pabellón municipal Adolfo Suárez de Moraleja será el escenario de este primer encuentro. La expectación en la localidad es máxima, y se espera un gran ambiente en las gradas para acompañar al equipo local.

Por su parte, el Grupo Sur vivirá su estreno el domingo 14 de septiembre a las 11.30 horas en el pabellón Las Palmeras de Badajoz, donde se verán las caras el Vítaly La Mar BCBadajoz y el CBA Spain. La entrada será gratuita para todos los aficionados que deseen asistir a los encuentros en ambos pabellones. Además, todos los partidos serán retransmitidos en directo a través de la aplicación móvil Afición FExB, una herramienta que permitirá seguir la última hora desde cualquier rincón de la región.

