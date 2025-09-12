La Copa de Extremadura arranca en Moraleja y Badajoz
El Hache Publicidad recibe este viernes al San Antonio y el domingo se disputa el derbi pacense entre el Vítaly La Mar BCB y CBA en la primera jornada
R. H.
Badajoz
Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:59
La Copa de Extremadura de baloncesto levanta el telón este fin de semana con la celebración de la primera jornada en sus dos grupos: Norte y Sur. La competición, que se dividirá en tres jornadas por grupo, arranca con un partido en Moraleja y otro en Badajoz.
Este viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas se disputará el partido del Grupo Norte, con un interesante duelo entre el Hache Publicidad Moraleja y el San Antonio Cáceres. El pabellón municipal Adolfo Suárez de Moraleja será el escenario de este primer encuentro. La expectación en la localidad es máxima, y se espera un gran ambiente en las gradas para acompañar al equipo local.
Por su parte, el Grupo Sur vivirá su estreno el domingo 14 de septiembre a las 11.30 horas en el pabellón Las Palmeras de Badajoz, donde se verán las caras el Vítaly La Mar BCBadajoz y el CBA Spain. La entrada será gratuita para todos los aficionados que deseen asistir a los encuentros en ambos pabellones. Además, todos los partidos serán retransmitidos en directo a través de la aplicación móvil Afición FExB, una herramienta que permitirá seguir la última hora desde cualquier rincón de la región.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.