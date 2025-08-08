El Cáceres realizará una gira por China este mes

El Cáceres, durante un partido de la pasada temporada.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad realizará una gira internacional por China del 12 al 25 de agosto, patrocinada por la Junta de Extremadura, con el objetivo de impulsar la marca turística Extremadura Extraordinaria en el mercado asiático.

Este patrocinio se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y busca posicionar a la región en mercados internacionales clave para el turismo del futuro.

Durante esta gira, el equipo extremeño participará en cuatro torneos internacionales, enfrentándose a clubes chinos y norteamericanos, en ciudades como Guangzhou, Guilin, Xi'an y Hangzhou.

El equipo que representará al club cacereño estará compuesto por jugadores jóvenes, extremeños y formados en la cantera. Entre ellos se encuentran Nico Marina y Juan Santos, ambos integrantes del primer equipo.