El Cáceres se permite generar ilusión

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 23 de septiembre 2024, 20:38 Comenta Compartir

Tiempo de pasar página en el Cáceres y dirigir la mirada hacia el futuro. El cuadro verdinegro protagonizó un buen partido ante el Estudiantes en la nueva Copa de España que le permite generar expectativas ante una afición ávida de alegrías y que disfrutó de una derrota con aroma a victoria. Porque el equipo estudiantil, además de pertenecer a una categoría superior como la antigua LEB Oro, es, a priori, uno de los grandes candidatos a la ACB, lo que revaloriza la 'casi machada' local. Su nuevo técnico, Adrià Alonso, que debutaba en el Multiusos, explicó tras la cita copera que es el momento de mirar hacia el futuro y no perder tiempo en lamentarse del pasado. Y, por lo visto el viernes, no es mala idea.

Este rearmado Cáceres plantó cara a un adversario de mayor entidad que se presentaba en Extremadura con la idea de finiquitar su pase de ronda y se llevó un buen susto. Los locales se mantuvieron vivos en los dos primeros cuartos, en el tercero cayeron ante el poderío colegial, y, cuando parecía que todo estaba perdido, se levantaron en el último acto para apretar el marcador (71-72 a falta de dos minutos) en una recta final donde el Estudiantes dictó sentencia hasta el definitivo 73-82. Y todo ello, con el beneplácito de unos 1.000 espectadores que se volcaron con los suyos como mejor agradecimiento al esfuerzo realizado, además en el que fue su partido de presentación.

«Teníamos varios objetivos planteados. Queríamos competir y yo creo que lo hemos conseguido. Queríamos demostrar a nuestra gente la identidad de equipo que estamos construyendo. Queríamos disfrutar de un partido contra seguramente el máximo favorito al ascenso a la ACB, y por último y el más importante, que la gente se fuera contenta del pabellón, animando y aplaudiendo hasta que los chicos se han ido y creo que es la mejor de las noticias de esta noche», señaló Adrià Alonso en la rueda de prensa de su estreno en el Multiusos.

«Estoy contento con el trabajo de los chicos. Tuvimos un momento titubeante en el tercer cuarto ante un equipo que te castiga mucho cualquier error. Hemos dudado y dejamos esa defensa agresiva sobre todo en los bloqueos indirectos a los exteriores. Supimos sobreponernos y sobre todo con el cambio de ritmo ofensivamente y a nivel de dureza atrás pudimos incluso igualarles el físico. Estoy contento con la actitud de los chicos. Hemos hecho un trabajo bueno para las alturas de temporada en las que estamos y a seguir trabajando», continuó.

«Estoy contento con el trabajo de los chicos, la gente se ha ido contenta del pabellón» Adrià Alonso Técnico del Cáceres

No quiso valorar actuaciones individuales porque tiene muy claro en su mensaje que este deporte es un deporte colectivo donde todo se construye desde la defensa, que es una obligación grupal. «No defiende uno sino los cinco, también el banquillo y hasta el público, que ha estado apretando», aseveró. La clave para él estuvo en igualar el físico de los colegiales, algo que incluso permitió dominar en algunas fases el rebote y las segundas opciones, según relató. Un trabajo en campo propio que ayuda también en la faceta ofensiva con transiciones rápidas y anotaciones en pocos segundos.

Quedan tres semanas de trabajo para llegar al comienzo de la liga, por lo que no anticipó conclusiones que puedan ser precipitadas, pero sí recalcó la palabra 'ilusión' y la necesidad, como dijo, de «superar esa etapa pasada porque ya no se puede hacer nada. Hay que mirar hacia delante y tenemos buenos mimbres para empezar a disfrutar de noches como hoy porque es bonito irse para casa de esta manera, con un poquito hasta de sabor a victoria. Hay que disfrutar del camino».

Al Estudiantes le pudieron pesar las piernas porque apenas 48 horas antes habían jugado un partido contra Valladolid y a estas alturas del calendario es un factor medir las cargas, aunque el técnico verdinegro prefirió centrarse en los suyos remarcando que los objetivos que se habían planteado los han cumplido.

Cuestionado por su debut en el Multiusos, contestó que sintió buenas sensaciones y lanzó un mensaje de unidad. «Estaba expectante porque no sabía lo que era jugar aquí. He visto que han apurado un poco en llegar pero poco a poco han cogido ambiente. Tenemos que ir todos de la mano porque así el camino es más sencillo. Habrá derrotas, claro, pero hay que disfrutar. Ya dije que los chicos no iban a bajar los brazos. Me ha gustado mucho la sensación con la que me voy del Multiusos, se trata de que vayamos creciendo poco a poco. En la última rueda de prensa pedí que nos dieran ese voto de confianza y sigo con ello, que nos dejen demostrar lo que tanto club como equipo queremos hacer por y para ellos».

También le preguntaron por la joven promesa Nico Marina, para el que pidió paciencia. «Todavía no tiene ni los 16 años. Está entrenando bien con nosotros, tendrá un papel importante en el San Antonio. Lo tenemos que proteger entre todos, yo el primero. Es un gran talento pero lo peor que podemos hacer es que él sienta mucha presión».

Por los cacereños destacó con 21 puntos Black, que apunta a máximo artillero este curso, apoyado por los 17 de Kalinicenko y los 7 rebotes de Gatell. El Cáceres es tercero del grupo E con una victoria y una derrota siguiendo la estela de Estudiantes y Fuenlabrada y por delante de Albacete y Archena.