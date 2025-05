El Cáceres estrena su liderato en León ante otro equipo invicto

Los gloriosos años 90 van a resonar este domingo en el Palacio Municipal de los Deportes de León. En liza, dos clásicos del baloncesto nacional, ... pero con diferente nomenclatura en relación a aquellos que rozaron la gloria hace más de 25 años. El Cáceres visita un escenario, casi un templo, donde escribió la página más brillante y la más amarga de su historia, en aquella fase final de la Copa del Rey de 1997.

Tras dos victorias en dos jornadas y un flamante liderato, ahora espera la Cultural Leonesa, que en mayo consiguió el ascenso a la LEB Plata dos años después de su nacimiento. Este proyecto es heredero del histórico Baloncesto León, el equipo emblema de la ciudad, que llegó a competir contra los mejores en la ACB y representó a la ciudad en Europa a través de la Copa Korac. El Baloncesto León desapareció en 2012, tras 31 años de trayectoria y 11 temporadas en la ACB, a causa de una deuda millonaria que no pudo afrontar.

Varios intentos surgieron para devolver a la ciudad a la élite. Uno fue el del Basket León, ligado a la Fundación Baloncesto León, que estuvo cerca en varias ocasiones de regresar al baloncesto profesional. Otro fue el del Agustinos-Eras, que lo consiguió y permaneció dos temporadas en la categoría profesional. Luego descendió nuevamente a la Liga EBA.

Después de seis años sin baloncesto profesional, la Cultural y Deportiva Leonesa, el equipo de fútbol de la ciudad, decidió emprender una nueva aventura en el baloncesto, con un objetivo claro: devolver a León al lugar que alguna vez ocupó. «Es una pista con mucho ambiente, ya que meten a mucha gente. No de ahora, sino que también lo hacía en EBA», decía Adrià Alonso en la previa del partido.

Al igual que el Cáceres, la Cultural Leonesa ha empezado la liga con dos victorias seguidas. Es un novato que no tiene nada de novato. «Es un equipo muy físico, con un estilo muy diferente a lo que nosotros queremos practicar. Esa será la primera piedra de toque, ver qué estilo se impone. Juegan a toda pista, quieren presionar y son muy agresivos en el bloqueo directo, cargando mucho el rebote, induciendo al rival a cometer muchos errores ofensivos», explicaba el entrenador del Cáceres.

Para tratar de no sucumbir ante la propuesta de la Cultural Leonesa, Alonso cree que «tenemos que cuidar el ritmo, mimar el balón, ser pacientes en el ataque y, sobre todo, no dar segundas opciones».

A nivel físico, el Cáceres podrá presentar en el Palacio Municipal de los Deportes su 'roster' completo, una vez que Edu Gatell ha superado sus molestias en los isquios: «Hemos hecho pruebas durante la semana, no es nada grave y la idea es que viaje con normalidad a León. Intentaremos no sobrecargarlo de minutos y tener paciencia, no por riesgo, sino por la precaución de estar en la jornada 3».

Sobre la imbatibilidad del equipo, Adrià Alonso no le concede más importancia de la que tiene a estas alturas de la temporada: «Evidentemente, las derrotas algún día llegarán, pero sí que es verdad que estoy contento con este inicio y, aunque tenemos un calendario muy complicado, es mejor ese 2-0 que no 1-1 o 0-2».