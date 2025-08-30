El Cáceres se estrena ante el Sporting luso
Sábado, 30 de agosto 2025, 12:55
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad iniciará el capítulo de partidos de pretemporada el sábado 6 de septiembre (19.00 horas) con un exigente encuentro frente al Sporting CP de Portugal. El encuentro se disputará en el Pabellón V Centenario de Cáceres, ya que el Pabellón Multiusos permanece cerrado por las obras de mejora que se están llevando a cabo. Será la primera oportunidad para que la afición pueda ver en acción el nuevo proyecto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.