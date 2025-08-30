HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SEGUNDA FEB

El Cáceres se estrena ante el Sporting luso

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:55

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad iniciará el capítulo de partidos de pretemporada el sábado 6 de septiembre (19.00 horas) con un exigente encuentro frente al Sporting CP de Portugal. El encuentro se disputará en el Pabellón V Centenario de Cáceres, ya que el Pabellón Multiusos permanece cerrado por las obras de mejora que se están llevando a cabo. Será la primera oportunidad para que la afición pueda ver en acción el nuevo proyecto.

