El Cáceres empieza la pretemporada

La plantilla del Cáceres Patrimonio de la Humanidad se ha sometido este lunes a los reconocimientos médicos en el Hospital Quirón Salud de Cáceres. Después fue el turno de los tallajes en la tienda oficial de Macron Sports. La jornada ha servido como punto de partida de la pretemporada verdinegra. En los próximos días se llevarán a cabo las primeras sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico. Hace unas horas, además, finalizó la gira por China del equipo extremeño que ha durado casi dos semanas.