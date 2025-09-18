El Cáceres conquista su trofeo ante el Morón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:59 Comenta Compartir

El Cáceres se impuso este miércoles (84-80) en la 32 edición del Trofeo Patrimonio de la Humanidad que le enfrentó en el Multiusos al CB Morón. Los verdinegros salieron con Álvaro Palazuelos, DJ Foremsn, Wildens Leveque, Matteo Strikker y Nico Marina en el quinteto inicial. El partido comenzó con dominio del conjunto sevillano, que llevó la iniciativa en el marcador, cerrando el primer cuarto con 16-22.

Tras superar los nervios iniciales y las imprecisiones, en el segundo parcial, las fuerzas se fueron igualando y los verdinegros se entonaron hasta darle la vuelta al resultado para irse al túnel de vestuarios con una renta de seis puntos (46-40). Una ventaja que mantuvieron en el tercer cuarto (67-62) y en el cuarto, en el que rubricaron el triunfo final.