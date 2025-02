Los brotes verdes del Cáceres duran tres cuartos

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 5 de febrero 2024, 20:43 Comenta Compartir

Estreno de Arturo González en el banquillo del Cáceres con su primer partido en Alicante y ya se pueden extraer las primeras impresiones. La primera ... y determinante, como el propio técnico recalcó tras el choque del viernes, es la necesidad de un esfuerzo más continuado que permanezca durante todo el minutaje de la cita. Es decir, no sirve de nada competir bien durante los tres primeros cuartos del partido si en el inicio del último tramo el equipo vuelve a su enésima desconexión y permite un parcial de 14-2 fundamental para la victoria del Lucentum por 88-73. Perder en el Centro de Tecnificación alicantino no es ningún drama, es lógico que la escuadra que suma con esta 12 victorias se imponga a la que apenas cuenta con cinco, pero es evidente que los verdinegros deben tener en mente que no pueden caer en esos errores en la recta final de la temporada regular. Quedan 15 jornadas todavía y hay margen para la recuperación.

«Hemos tenido tres cuartos bastante serios, siguiendo el plan de partido estructuralmente como lo habíamos diseñado, pero ha habido apartados del juego que nos ha dominado Alicante y eso nos ha destrozado, como los 19 rebotes de ataque, que han sido claves por su energía durante todo el partido y que nos han hecho perder 20 balones. Han sido claves, sobre todo cuando nuestro físico bajó en el inicio del último cuarto, con ese parcial de 14-2, creo que detonó la victoria merecida del Alicante», expresó Arturo González. Se podría decir que hubo brotes verdes en el debut del entrenador asturiano. En otros duelos ante adversarios potentes las mencionadas desconexiones fueron más numerosas, tanto en la carretera como en el Multiusos, propiciando marcadores muy abultados. Roberto Blanco no paraba de quejarse de ese mal endémico en cada rueda de prensa pospartido. En la Costa Blanca, esos brotes verdes de los verdinegros no fueron suficientes, como indicó González. Una mayor competitividad de los visitantes permitió que la desventaja al final del primer cuarto no excediera de los tres puntos, dos al descanso y cinco antes del último cuarto. «Hay que animar a los chicos, dejarles ver que cada partido es un mundo y felicitarles por esos tres primeros cuartos que han hecho, con un espíritu y una actitud muy buena, pero también decirles que con eso no vale. Tenemos que hacer cuatro cuartos buenos y llegar al último momento del partido con una bola para ganar o perder». La misión que tiene por delante el Cáceres es la de salvar la categoría que ahora mismo tiene perdida en su penúltimo lugar de la clasificación, con el mismo balance que el Amics Castellò (5-14) y a un partido del Cantabria (6-13). El nuevo entrenador verdinegro tiene claro cuál debe ser su mensaje para las sesiones de entrenamiento de esta semana. «Nuestro trabajo es ganar el mayor número posible de partidos para salir de esa posición que tenemos ahora mismo y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar a partir de lunes». No se sabe todavía si habrá nuevas caras en ese trabajo. Hay carencias en todas las demarcaciones y podría venir bien algún refuerzo, pero de momento el club no se ha pronunciado. Su nuevo director deportivo Joaquín Rodríguez, aterrizado en la misma semana que el nuevo técnico, peina el escaso mercado por si hay alguna vía de mejora. En el horizonte para acceder a la sexta victoria aparece el Valladolid –octavo, justo por debajo del Lucentum–, este sábado a las 19.00 horas. La peña 'Kamicáceres' ha organizado un viaje para acompañar al equipo a Pucela. El precio es de 20 euros, son 50 plazas, se saldría a las 9.00 con regreso tras el encuentro y en el 'X' (antiguo Twitter) @Kamicaceres2_0 está la información y los teléfonos de contacto. Para el día 16 queda el trascendental compromiso ante el Castellò. No es a vida o muerte. Pero casi.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión