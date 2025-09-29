El BCB y el Sagrado invierten el orden de sus partidos

R. H. Badajoz Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB ha informado en una nota de prensa que, debido a las obras de remodelación y al cambio de parqué que se están llevando a cabo en el Pabellón La Granadilla, se ha visto obligado a modificar el orden de la primera jornada de liga en el grupo DB de Tercera FEB.

El encuentro inicialmente previsto para el sábado 4 de octubre a las 19.00 horas en La Granadilla, frente al Lithium Iberia Sagrado, se disputará finalmente el domingo a las 18.00 horas en el Pabellón Multiusos de Cáceres. Además, para equilibrar la competición, el partido correspondiente a la jornada 14 se invertirá, de manera que el Vítaly La Mar BCB ejercerá de local en el duelo de vuelta ante Lithium Iberia Sagrado. Este ajuste ha sido coordinado de manera conjunta por los dos contendientes, la Federación Extremeña de Baloncesto, la Federación Española de Baloncesto y la Fundación Municipal de Deportes.

El club confía en que, para la jornada 3, prevista para el 18 de octubre ante el Dos Hermanas, el pabellón de La Granadilla esté ya operativo para volver a acoger los partidos en las mejores condiciones para los jugadores y los aficionados.

Desde el Ayuntamiento pacense se informó que las reformas empezaron por la pista para evitar interferir en el calendario de los equipos que hacen uso de las instalaciones y la previsión era que a principios de octubre ya estuviera disponible. Después será el turno de la megafonía, en un proceso que se espera que dure poco tiempo, y tras esa mejora en el apartado de sonido se iniciará el cambio de las sillas de las gradas.

