El BCB refuerza su apuesta de futuro con el joven Axel Royo

El Vítaly La Mar BCB sigue apostando por el futuro y anuncia la incorporación de Axel Royo Ferreira (Deltebre, Tarragona, 7 de abril de 2009), un joven ala-pívot/pívot de 16 años y 1,95 metros de altura internacional con Paraguay en categorías inferiores, que se suma al proyecto bajo el lema 'Talento Confirmado'.

Formado en el Club Deportivo San José, Axel comenzó a jugar al baloncesto con tan solo 11 años en el Club Minga Guazú de Paraguay, donde debutó en el torneo nacional. Su talento pronto le permitió conseguir una beca deportiva en el Club Deportivo Británico Paraguayo y en el colegio homónimo, con los que compitió en torneos locales e internacionales en Brasil y Paraguay, además del exigente torneo Metropolitano. Su progresión llamó la atención del Deportivo San José, su última casa deportiva antes de llegar a España.

Entre sus numerosos logros a lo largo d su corta carrera destaca que fue campeón invicto del Torneo Metropolitano U15, seleccionado con la Selección Paraguaya U15, preselección Paraguaya U17, subcampeón nacional U17, campeón invicto de la Taça Paraná U16.

Actualmente cursa 1º de Bachillerato y afronta esta nueva etapa acompañado por sus padres y familiares residentes en España.

Axel se define como un jugador con buena lectura de juego, solidez defensiva y eficacia en la definición bajo el aro. Su llegada supone una clara apuesta del club por seguir integrando jóvenes talentos con potencial de crecimiento en el baloncesto español. Sobre su fichaje, el canterano afirmó: «Es una sensación única, soñaba desde pequeño poder jugar en un equipo como el Badajoz».

Con esta incorporación, el Vítaly La Mar BCB refuerza su compromiso con el desarrollo de jóvenes promesas y con la construcción de un equipo competitivo para el futuro, pero también con la atracción de buenos jugadores para promover el talento local.

