El BCB refuerza su apuesta por la cantera con dos renovaciones de la casa

R. H. Badajoz Viernes, 8 de agosto 2025, 20:21 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB, refuerza su apuesta por la cantera con el anuncio en las últimas horas de dos renovaciones de jugadores de la cantera que empiezan a consolidarse en el primer equipo: Asier Cuadra y Jaime Paredes.

Cuadra fue una de las grandes revelaciones de la pasada campaña. Llegado en 2023 como juvenil de segundo año, afrontará ya su tercera temporada con el club, consolidándose como una apuesta firme de futuro. Su continuidad no es fruto del azar. A lo largo del pasado campeonato, el joven director de juego fue ganándose la confianza del cuerpo técnico hasta convertirse en una pieza habitual en las rotaciones. A partir del ecuador de la temporada, Cuadra sumó minutos de calidad jornada tras jornada, compartiendo la dirección del equipo junto a Pablo Osés.

Su evolución no ha pasado desapercibida. Trabajo constante, compromiso diario y una notable progresión física y técnica han convencido al entrenador Pablo Cuevas para seguir contando con él:«Sin duda, es otra pieza clave en nuestra apuesta por la formación. En dos años ha tenido una evolución bestial», destacaba el técnico durante su presentación.

El propio jugador también valoró positivamente su renovación: «He sentido un crecimiento a nivel individual. Hemos terminado la temporada con muy buenas sensaciones».

Los números respaldan su rendimiento. En Tercera FEB disputó 12 partidos, promediando 3,5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y una valoración media de 5,3. Además, con el filial —con el que se proclamó campeón regional— fue uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

Ampliar Jaime Paredes se confirma con un valor de futuro para el BCB. J. Cuadrado

Por su parte, Jaime Paredes, joven alero pacense de 19 años, afrontará su tercera campaña consecutiva en el club, al que llegó en 2023 como junior de segundo año. En su primer año como sénior, el jugador se ganó un lugar en la rotación de Pablo Cuevas, disputando 24 partidos en Tercera FEB y firmando unos números sólidos: 7,6 puntos, 2,9 rebotes, 1 asistencia y 5,1 de valoración por encuentro. Además, fue pieza clave en el filial, contribuyendo decisivamente a la consecución del título liguero.

Ambicioso y con ganas de seguir creciendo, Paredes expresó sus objetivos tras su renovación: "Quiero seguir desarrollándome como deportista y como persona. A nivel colectivo, el gran reto es lograr esa ansiada fase de ascenso", señaló.

Temas

Baloncesto

Badajoz