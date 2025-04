Ángela Jiménez regresa dos meses y medio después de su operación

Ángela Jiménez, jugadora del Hierros Díaz Miralvalle Plasencia de la Liga Femenina 2, regresó este martes a las sesiones de entrenamiento con su equipo. ... Lo hizo dos meses y medio después de que sufriera un grave traumatismo craneoencefálico en el pleno partido frente al Alcorcón. A pesar de que el golpe con otra jugadora parecía no revestir importancia, se desvaneció sobre el parquet y tuvo que ser operada de urgencia tras ingresar en estado crítico a causa de un hematoma intracraneal.

Todos temían por la vida de Ángela Jiménez o que pudiera sufrir secuelas neurológicas. Sin embargo, 72 días después de aquel accidente deportivo, la pívot dominicana ha regresado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeras.

Ángela Jiménez tiene el alta médica, aunque eso no significa que vaya a regresar a la competición de forma inminente. No tiene lesiones neurológicas y, gracias al trabajo de fisioterapia que ha realizado, se encuentra en un estado de forma aceptable. Poco a poco va recuperando sensibilidad en algunas zonas afectadas y por eso el club quiere ir con cautela antes de darle el alta competitiva.

Hace unos días, Ángela Jiménez manifestaba en Instagram su agradecimiento a «cada una de las personas que no me abandonaron ni a mí ni a mi familia ni a mi durante este proceso y también a las personas que estuvieron presentes y a las que con sus mensajes me demostraron que no estuve sola a pesar de la distancia».

Jiménez lamentaba que se vio involucrada en «una situación de vida o muerte practicando el deporte que ocupa gran parte de lo que es mi vida». Por suerte, reconocía que se encontraba «fuera de peligro e intentando volver a mi vida normal después de un mes en un hospital sin saber si podría volver a esta normalidad. Pero aquí estamos le doy gracias a Dios y la super mamá que me tocó».