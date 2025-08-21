El Al-Qázeres renueva a tres canteranas

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:49 Comenta Compartir

El Al-Qázeres apuntala los cimientos del futuro atando a tres jugadoras de la casa. Se trata de Elena Alonso, Sheila Gómez y Blanca Rosco, que el curso pasado participaron en la dinámica del primer equipo y fueron claves en el equipo de Primera Nacional, con el que disputaron el playoff. Alonso acumula siete campañas en el club y ha participado en tres partidos en LF Challenge; Sheila Gómez, cinco cursos y 13 partidos en la categoría de plata; y Blanca Rosco cumple su quinta campaña, con 16 apariciones con el equipo sénior.